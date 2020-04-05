Bilim İnsanları N95 Maskelerini Dezenfekte Eden Yöntem Buldu

Koronavirüs salgını şu anda dünyanın bir numaralı gündemi haline gelmiş durumda. Birçok enfekte vaka ve binlerce can kaybıyla artış göstererek devam eden salgından en fazla etkilenen ülkelerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri.

Küresel etki gösteren koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için pek çok sağlık çalışanı gece gündüz demeden çalışıyor. Sürekli güncellen raporlara göre vaka sayısının 1 milyon 250 bine dayandığı, can kaybının ise 68 bine ulaştığı görülen salgını önlemek için bilim insanları seferber olmuş durumda. Hastaneler tam kapasiteyle hizmet vermeye devam ediyor, pek çok ülkede karantina ve sokağa çıkma yasakları uygulanıyor.

Sağlık personelinin ulaşabileceği maske sayısının azlığı ise ortak bir sorun gibi görünüyor. ABD’de en fazla vaka ve can kaybı görülen ikinci bölge olan Michigan genelindeki maske sıkıntısı bilinen bir gerçek. Beaumont Health isimli hastane tarafından açıklanan yeni bilgiler ise koronavirüs salgını sırasında sağlık personelinin korunmasına yardımcı olmak için yaşanan maske sorununu çözecek gibi görünüyor.

Kullanılan maskeler dezenfekte edilecek

Beaumont bünyesindeki biyomühendisler, Covid-19 hastalarını tedavi eden sağlıkçıların kullandığı N95 maskelerini dezenfekte etmek için iki aşamalı bir süreç geliştirdiklerini bildirdi. Beaumont'un baş işletme sorumlusu Carolyn Wilson,"Ulusal düzeyde ciddi maske sıkıntısının var olduğu bugünlerde, personelimizle kaynaklarımızı korumamıza ve tıbbi atıkları azaltmamıza izin verecek bir yöntem bulundu” sözleriyle süreci açıklayan bilgiler verdi.

Biyomühendisler, yeni geliştirilen dezenfeksiyon işleminin maskelerin iki ila üç kez yeniden kullanılmasına izin vereceğini söyledi. İki aşamalı işlem sonrasında maskelerin dezenfekte edilmesinin iki saatten az sürdüğü de açıklamaya eklendi. Kullanılan maskelerin, işlemin ilk adımı sırasında sekiz dakika boyunca ultraviyole ışık makinesinin içine yerleştirileceğini aktaran Beaumont baş kalite görevlisi Dr. Sam Flanders, "UV ışığının covid mikrobunu öldürdüğü kanıtlandı" sözlerini kullandı. İkinci adımda ise maskeler bir saat boyunca kuru ısı ısıtma ünitelerinde 150 ila 160 dereceye kadar ısıtılacak.

Yeni yöntemin kullanılmaya başlanmasının ardından gözle görülür şekilde kirlenmiş veya ıslak olan maskelerin ise dezenfekte edilmeden atılacağını da burada ekleyelim. İki aşamalı işlemin ne kadar başarılı olacağını ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz.