Bilim İnsanları Araknofobi İçin Yeni Bir Tedavi Geliştirdi

Dünya çapında milyonlarca insan araknofobi (örümcek korkusu)'den etkilenebilir. Bu korkular çoğu zaman doğuştan gelen kalıntılarla ortaya çıkabilir.

Örümcek korkusu, çoğunlukla doğuştan gelen bir sorun olsa da, bu korkuryla yaşamlarını sürdürmek zorunda olanlar için büyük bir sorun haline gelebiliyor. Geliştirilen yeni bir tedavi yöntemi, kalp atış ritminizi analiz ederek korkuyu yenebilmenize olanak tanıyor.

Birleşik Krallık'taki bilim insanları, hastaların kendi kalp ritimlerinin sekiz ayaklı tüyler ürpertici sürüngen korkularını aşmalarına yardımcı olmak için bilgisayarlı terapiye dahil edilebildiğini keşfettiler ve bu tedavi yöntemi ayrıca diğer korkuları yenmek için de kullanılabiliyor.

Sussex Üniversitesi'nden kıdemli araştırmacı ve psikiyatrist Hugo Critchley: ''Birçoğumuzun örümcek korkusu, palyaço korkusu hatta yiyecek korkusu gibi çeşitli sorunları olabilir. Bunların tedavisi genellikle kişiyi korkularına maruz bırakmayı içerir, ancak bu uzun zaman alabilir'' şeklinde konuştu.

Maruz kalma terapisi, adından da anlaşılacağı gibi, insanları zaman içinde korkularının nesnelerine maruz bırakma, onları travmatik uyaranlarına göre ikna etme amacıyla çeşitli yöntemler içerir. Aynı üniversitenin araştırma ekiplerinden bazıları, insanların kalp atışlarının zamanlamasının korku işleme sinyalleri ile bağlantılı olduğunu ileri sürmüştü. Yeni çalışmada, araştırmacılar bu ilişkinin maruz kalma tedavisinin bir parçası olarak kullanılıp kullanılamayacağını görmek istediler.

Kalp atış sinyallerini bilgisayarlı tedavi ortamına aktararak söz konusu korkuların tedavisine yardımcı olmak isteyen araştırmacılar, bu yöntemi 53 kişi üzerinde uygulayarak sonuçları gözlemledi. Söz konusu tedavi çoğu hastada işe yaradı ve korkularda azalma meydana geldi. İlerleyen zamanlarda bu yöntem geliştirilerek daha fazla insanın korkularını yenmesinde kullanılabilecek.