Rüyaları Kontrol Etmek İçin Yeni Bir Yöntem Keşfedildi

Çağımızın en gizemli hastalıklarından birisi olan alzheimerin etkilerini azaltmak için kullanılan bir ilaç, şimdi de “lucid rüya” olarak bilinen kontrol edilebilir rüyaları istenilen zamanda görmek için kullanılabilir.

Rüyalar, bilincimizin derinliklerindeki dolaplarda asılı kalmış olan bazı kıyafetleri yeniden giydiğimiz sanal deneyimlerdir. Bilimin onlarca yıldır kontrol etmeye çalıştığı bu akıl illüzyonu, bazen bilinçli bir şekilde, tecrübe edildiği anda kontrol edilebilir. Bu tür rüyalara lucid rüyalar denir. Son derece nadir gerçekleşen lucid rüyaların yapay şekile tetiklenmeleri de güçtür.

Yıllardır araştırmacılar, lucid rüya deneyimi yaşamak için en uygun uyku ya da nefes alıp verme şeklini keşfetmeye çalışıyorlar. Wisconsin-Madison Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bugüne kadar keşfedilen en etkileyici lucid rüya aracını keşfettiler. Bu yeni yöntem, alzheimer hastalarının tedavisi için kullanılan bir ilaç sayesinde ortaya çıktı.

Galantamine adı verilen söz konusu ilaç, alzheimer tedavisi dışında merkezi sinir sistemindeki diğer bozuklukları da tedavi etmek için kullanılıyor. Lucid rüyalar için etki yarattığının keşfedilmesinin ardından bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, başka şaşırtıcı sonuçlar da verdi.

Araştırmacılar, gönüllü olarak katılım sağlayan bir grup deneğe Galantamine verdiklerini ve bu ilacın lucid rüya görmelerini sağlayacağını söylediler. Aslında verdikleri ilaç sahteydi, yani plasebo etkisi yaratılmak istendi. Bu yaklaşım bir ölçüde işe yaradı ve sahte ilaç alan deneklerin %14’ü lucid rüya gördüklerini aktardılar. Sonraki deneyde ise araştırmacılar 4’er miligram gerçek ilaç verdiler, böylece söz konusu oran %27’ye yükseldi. Bir sonraki deneyde ise ilaç miktarı iki katına, yani 8 miligrama çıkartıldı. Bu kez katılımcıların %42’si lucid rüya gördüğünü aktardı.

Söz konusu ilacın hafıza fonksiyonunu arttırma eğiliminin, lucid rüya deneyimi yaşamakla ilgisi olduğu düşünülüyor. İsteğe bağlı olarak lucid rüyalar görme kavramını başka nereden hatırlıyor olabilirsiniz? Biz söyleyelim: Muhtemelen arkadaşlarınızla birlikte başka insanların bilinçaltı dünyalarında dolaşıp rüya içinde lucid rüya gördünüz. Eğer bu doğru değilse 2010 yılı yapımı olan Başlangıç (Inception) filmini izlemişsinizdir.

“Rüyadayken gördüklerimiz bize gerçek gibi gelir, ancak uyandığımızda bir tuhaflık olduğunu fark ederiz.” Cobb (Inception)