Bilim İnsanları: "Samanyolu Düz Değil Çarpık Bir Şekle Sahip"

Samanyolu Galaksisi'nin şu ana kadarki en doğru haritasını oluşturmak isteyen bilim insanları, çalışmalarının neticesinde Samanyolu'nun sandığımız gibi düzgün bir şekle sahip olmadığını keşfettiler.

Dünya-Samanyolu Galaksisi ilişkisi, bir balık ile akvaryum arasındaki ilişkiye benzetilebilir. Balık, akvaryumun içinde mutlu, huzurlu bir hayat geçirse de akvaryumun nasıl göründüğünü asla tam olarak bilemez. İnsanoğlu da Samanyolu Galaksisi’nin içinde bulunduğundan galaksiyi dışarıdan hiçbir zaman göremez. Yalnızca nesnelerin birbirleri arasındaki mesafeyi ve çekim kuvvetini hesaplayarak nasıl gözüktüğünü tahmin edebilir.

4 Şubat tarihinde Nature Astronomy dergisinde yayınlanan makaleye göre Çinli ve Avustralyalı bilim insanları, Güneş’ten 100 bin kata kadar daha parlak olabilen 1000’in üzerinde sefeid yıldızını incelemeye başladılar. 1,339 sefeid yıldızını üç boyutlu olarak haritalamayı başaran bilim insanları, böylece Samanyolu Galaksisi’nin şu ana kadarki en yüksek doğruluğa sahip haritalamasını yapabildiler.

Oluşturulan haritaya göre Samanyolu Galaksisi sandığımız gibi kusursuz bir sarmal şekle değil, oldukça çarpık ve bozuk bir yapıya sahip. Çıkarılan haritaya göre galaksinin merkezindeki çekim kuvvetinin dış bölgelerdeki çekim kuvvetinden daha güçlü olması, galaksinin şeklini sandığımızdan çok daha fazla etkiliyor. Sonuç olarak da karşımıza düz, eliptik bir sarmal yerine ‘S’ harfine benzer bir şekil çıkıyor. Daha önce benzer şekilleri farklı galaksilerde keşfetmiştik ancak Samanyolunun böyle bir şekle sahip olduğu düşünülmüyordu.