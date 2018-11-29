Samanyolu Galaksisi Yörüngesinde 'Hayalet Galaksi' Bulundu

Evrendeki her şey, bir yörüngede hareket ediyor gibi görünüyor. Ay, Dünya'nın yörüngesindeyken, Dünya ise Güneş'in yörüngesinde. Ve hepsini çevreleyen Samanyolu Galaksisi'ni de unutmak olmaz. Tabii ki burada da bitmiyor. Galaksiler de birbirlerinin yörüngesinde olabilirler. Uluslararası bir astronom takımı, Samanyolu Galaksisi'nin yörüngesinde bir uydu-galaksi keşfettiler.

Kasım ayının başlarında, arXiv'de yayınlanan bir makaleye göre, Avrupa Uzay Ajansı, Gaia uydusu ile topladığı veriler ile bir cüce galaksi keşfetti ve galaksiye 'Antlia 2' ya da kısaca 'Ant 2' adı verildi.

Samanyolu Galaksisi'nin içinde olmamıza rağmen, Antlia 2'nin bugüne kadar keşfedilememiş olmasının en önemli sebebi ise konumu. Antlia 2, tam olarak Samanyolu Galaksisi'nin diskinin arkasında yer alıyor. Keşfin gecikmesinin bir diğer sebebi ise, galaksinin çok az miktarda ışık yayması.

Araştırmacı Gabriel Torrealba yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir hayalet galaksi. Ant 2 gibi gökadalar, daha önce kolayca görülemiyordu. Bu keşif Gaia uydusunun sağladı kaliteli gözlemler sayesinde yapılabildi."

Samanyolu Galaksisi'nin yörüngesinde bilinen tek galaksi Ant 2 değil fakat Ant 2 diğerlerinden biraz daha farklı. Araştırmacı Matthew Walker'a göre bu farkın en önemli sebebi, Ant 2'nin çok büyük olması. Ant 2, Samanyolu'nun neredeyse üçte biri boyutunda. Uzmanlar, Ant 2'nin nasıl bu kadar büyümüş olabileceği konusunda şaşkınlar.

Araştırmacı Sergey Koposov, yaptığı açıklamada şaşkınlıklarının nedenini şöyle ifade etti:

"Normalde galaksiler, Samanyolu'nun gelgitlerinden dolayı kütle kaybına uğrarlar ve büyümezler."

Araştırmacı Walker, Samanyolu'nun çevresinin, Ant 2 gibi cüce galaksilerle dolu olduğunu düşündüğünü belirtti. Araştırmacılar, Ant 2 gibi keşfedilememiş galaksilerin olup olmadığı konusunda çalışmalarını sürdüyorlar.