Physical Review Letters‘da yayınlanan bir makaleye göre bilim insanları , tarihin en keskin lazerini üretmeyi başardı.

Bilim insanları, lazerlerin keskinliği konusunda büyük bir adım atarak hat genişliği yalnızca 0.01 hertz olan bir lazer ürettiler. Bu da lazerlerle yapılabilecek çok daha detaylı işlemler anlamına geliyor. Almanya Ulusal Metroloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından geliştirilen bu yeni lazerin pek çok alanda fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Araştırma ekibinden Thomas Legero çalışma hakkında “Lazerin hat genişliği küçüldükçe, optik saatlerdeki atom frekansı ölçümü daha sağlıklı hale gelir” açıklamasında bulundu ve sözüne şunları da ekledi: “Bu yeni lazer, kararlı bir şekilde saatlerimizin hassaslığını artıracak”.

Araştırma ekibi neredeyse 10 senedir proje üzerinde çalışıyor ve nihayet sonuç elde edilebildi. Fabry-Pérot silikon rezonatörü (ışığın dalga boyunu çift koni içinde birbiriyle karşı karşıya yerleştirilmiş iki ayna yoluyla kontrol eden bir cihaz) yardımıyla gerçekleştirilen çalışmada bilim insanları, şimdiye kadar elde edilmiş en keskin lazeri üretmeyi başardılar.

Ekip, gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen lazer dalgalarının saniyede 200 trilyon defa titreştiğini ve senkronizasyon bozulmadan tam 11 saniye boyunca kararlı olduğunu gözlemlediler. Ekibin yeni hedefi ise kararlılık süresini artırmak ve hat genişliğini daha da azaltmak.