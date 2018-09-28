Bilim İnsanları, Tam 11 Tonluk Yeni Bir Dinozor Keşfetti

Bilim insanları, yaptıkları son araştırmayla Jurassic döneminde yaşayan en büyük dinozoru keşfettiklerini belirtiyorlar.

Perşembe günü Current Biology dergisinde yayınlanan bir araştırma sonrasında, Brontosaurus ile akrabalığı olduğu düşünülen Ledumahadi Mafube isimli bir dinoroz türünün keşfedildiği açıklandı. Daha öncesinde bir grup bilim insanının 'Argentinosaurus Huinculensis' olarak adlandırdığı farklı bir dinozor türü keşfedilmiş; bu dinozorun 80 ton ağırlığında olduğu ve yaklaşık 100 milyon yıl önce yaşadığı belirtilmişti.

Ledumahadi, daha çok Brontosaurus ile bilinen Sauropoda ailesine mensup bir dinozor olarak görülüyor. Brontosasurus ile kıyaslandığında, bu dinozorun yere daha çömelik vaziyette olduğunu ve devasa bedenini taşıyabilmesi için çok daha kalıkn bacaklara sahip olduğu belirtiliyor.

Ledumahadi ile ilgili ortaya çıkan son bilgi ise Sauropod'lardan çok daha önce dünyamız üzerinde yaşadıkları ve 200 milyon yıl önce nesilleri tükenene değin dünyada bulunduklarını gösteriyor.