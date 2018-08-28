Bilim İnsanları Tarafından 3 Yeni Primat Türü Keşfedildi

ABD, San Diego yakınlarında daha önce sayısız primat fosilinin çıkartıldığı bölgede, yeni 3 fosil bulundu. Bu yeni fosiller, daha önce görülmemiş özelliklere sahip.

Teksas Üniversitesi’nden biyolojik antropologlar, daha önceleri keşfedilmemiş üç yeni primat türünün fosillerini ortaya çıkarttılar. Fosilleri yeni keşfedilen bu primatlar, California'nın yemyeşil tropik ormanlarla dolu olduğu dönemde, San Diego yakınlarında hayatlarını sürdürüyorlardı.

Bilim insanları, 1930’lardan beri San Diego çevresindeki Friars Formasyonunu oluşturan kumtaşı ve kiltaşının altından sayısız primat fosili çıkarttı. Böylece San Diego bölgesinde büyük bir fosil primat koleksiyonu oluşturulabildi. Daha sonra Teksas Üniversitesi lisans öğrencisi Amy Atwater ve onun antropoloji profesörü Chris Kirk; 42 ​​ila 46 milyon yıl önce yaşamış, 3 primat türünü adlandırıp tanımladı. Bu primatlara; Ekwiiyemakius walshi, Gunnelltarsius randalli ve Brontomomys cerutti isimleri verildi.

Bu yeni bulgular Friars Formasyonu’ndaki primat sayısını ikiye katlamış oldu dönemin bilinen “omomin” primatlarının toplam sayısını 15’ten 18’e çıkarttı. Araştırmacılar bu yeni bulguların, Orta Eosen bölgesindeki primat zenginliğinin ortaya koyulduğunu söyledi. Araştırmacı Atwaterbir bölgede primatlarda azalma olduğunda, diğer bir bölgede artış görüldüğünü; yine o dönemde primatların tür ve sayısında belirgin bir azalma görülmediğini belirtiyor.

Araştırmacılar ilk bulguların ardından fosil primatların dişlerini incelemeye koyuldu. İlk sonuçlar, primatların 113 ila 729 gram ağırlığında ve büyük bir olasılıkla primat alt-Omomyinae'yi içeren bir soyu tükenmiş türler grubuyla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Üç yeni türün en küçüğü Ekwiiyemakius walshi; 113 ile 125 gram ağırlığında, günümüzdeki cinslere daha benzer oldukları tahmin ediliyor. Gunnelltarsius randalli primatı, günümüz yağlı kuyruklu cüce lemurları ile neredeyse aynı büyüklükte; 275 ila 303 gram arasında olduğu tahmin ediliyor. Brontomomis cerutti ise diğer omomyoid’lere göre daha büyük; 719 ila 796 gram ağırlığa sahip.