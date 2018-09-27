Bilim İnsanları, Atomlara Bilgi Depolamanın Yolunu Buldular

Bilim insanları, maddenin en küçük yapı taşı olan atomlara bilgi depolamanın yeni bir yolunu keşfettiler.

Yeni bir araştırma, bizi kompakt veri depolama hususunda nihai seviyeye bir adım daha yaklaştırdı: Tek bir atoma veri yerleştirmek. Tüm maddelerin yapı taşları olan atomlar, bir bitin (0 veya 1) saklanabileceği en küçük objelerdir ve nasıl çalıştıkları anlaşılır ise potansiyel olarak mevcut hard diskleri yaklaşık bin kata küçük bir hale getirebilirler.

Bilim insanları, atomlar içerisinde bitleri depolama hususunda daha önce de ilerleme kaydetmişlerdi; ancak bunu yalnızca küçük bir ölçüde ve sıkı şekilde kontrol edilen, muhtemelen olağanüstü soğuk düzeneklerle, laboratuvar şartlarında yapmışlardı. Hollanda’da bulunan Radboud Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, potansiyel olarak oda sıcaklığında çalışabilecek yeni bir mekanizma belirledi.

Önemli olan faktörlerden biri, materyal seçiminin bir yarı iletken siyah fosfor katmanı üzerinde yer alan tekli kobalt atomlarından yana yapılmış olması. Bir diğeri ise, bitleri depolamak için atomları manyetize etmek için kullanılan yol ki bu yol, alışılmış olan açısal dönüş momentumunu kullanmaktan farklı. Bahsi geçen bu momentum, elektronların çekirdeğin yörüngesindeki dönüş şekillerini ifade ediyor.

Ekibin üyelerinden biri olan Brian Kiraly, araştırma hakkında “Daha önceki araştırmalarda kullanılan açısal dönüş momentumu yerine, kobalt atomlarının birkaç yörüngesi arasında bir enerji farkı oluşturmanın ve şu anda atomik hafıza için açısal yörünge momentumunu kullanmanın bir yolunu bulduk. Bunun çok daha büyük bir enerji bariyeri var ve tek bir atom hafızasının oda sıcaklığında stabil olarak var olabilmesini sağlayabilir” dedi.

Bu araştırma her ne kadar umut verici olsa da hala varsayım aşamasında ve bilgisayarlarda kullanılacak hale gelebilmesi için uzun çalışmalar yapılması gerekebilir.