Nanoelektroniği Daha Ucuza Mal Etmenin Bir Yolu Bulundu

Fransız ve Yunan bilim insanları ile ortak bir çalışma gerçekleştiren Rus bilim insanları, nanoelektronik ürünleri daha ucuza mal etmenin bir yolunu keşfettiler.

İngiltere merkezli Nanothechnology dergisinde yer alan bir makaleye göre Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’ndeki (MEPhl) bilim insanları, Fransa ve Yunanistan’dan gelen bilim insanları ile ortak bir çalışma gerçekleştirerek nanotüp ve diğer küçük nesnelerin kontrollü bir biçimde esneterek nanoelektronik alanında üretimi daha ucuz hale getirecek yeni bir yöntem geliştirdiler.

Araştırma ile ilgili olarak Nanothechnology’de yayınlanan yazıda karbon nanoelektronik alanındaki kablo, diyot, transistör ve diğer cihazların temelinde esnetilmiş karbon nanotüpler yer aldığı belirtilirken, bu nesnelerin kalınlıklarının insan saçından binlerce kat daha ince olduğu için esnetilebilmeleri için bazı kompleks yöntemler geliştirilmesi gerektiği dile getirildi.

Geliştirdikleri yöntem ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan MEPhI Elektronik, Spintronik ve Fotonik Enstitüsü'nden Doçent Konstantin Katin, ‘’Mevcut yöntemler esnetilmiş nanotüpler için yegane numuneler oluşturmaya yönelik, bu da bu nanotüpleri endüstriyel uygulamalar için çok pahalı hale getiriyor. Bu nedenle seri üretim için özel bir alternatif geliştirdik. Nanotüplerin bulunduğu substratlardaki hidrojen ve helyum iyonları işin başında implant ediliyor.’’ şeklinde konuştu.

Katin’in dile getirdiği üzere söz konusu iyonlar, ısıtıldıklarında gaz moleküllerine dönüşüyorlar. Ardından substratın yüzeyinde ise bir baloncuk oluşuyor ve bu baloncuk nanotüpü deforme ediyor yani esnetiyor. Verilen ısı değiştirildiği takdirde baloncuğun boyutu da değiştirilebiliyor. Bu da nano yapının kontrollü bir şekilde deforme edilebilmesini mümkün kılıyor.