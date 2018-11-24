Toprak Altında Gizlenmiş Dev Virüsler Keşfedildi

Bir yanda uzayın bilinmezliklerine dair sorularımızı sorup cevaplar ararken bir yandan hala üzerinde yaşadığımız toprağın altı bile keşfedilmemiş durumda.

ABD'de bir grup bilim insanı, Massachusetts'de yürütülen bir proje kapsamında bölgedeki zemin incelemeleri sonucu, şimdiye kadar keşfedilmemiş 16 yeni virüs türü keşfetti. Bu yeni keşiflerle birlikte hem insan metabolizmasına hem de topraklarda canlıların yetişme koşullarına dair pek çok yeni bilgi elde edilecek.

Araştırma ekibinde yer alan ve halihazırda keşfedilen virüsler ile ilgili araştırmalarına devam eden, Massachusetts Amherst Üniversitesi'nden (UMass) biyolog Jeff Blanchard ise aradıkları şeyin esasında dev virüsler olmadığını, öncelikli olanın daima toprak ve toprağın sunduğu koşullar olduğunu söyleyerek araştırmanın bir süre daha devam edeceğini belirtmiş oldu.

Araştırma henüz toprağın çok üst seviyelerinde, ancak çıkarılmaya devam edilen tüm materyaller uygun koşullar oluşturularak inceleniyor. Elde edilen veriler aynı zamanda iklim değişimi gibi daha fazla insanı ilgilendiren konular için de veriler sunacak ancak bölgenin zemininden kaynaklanan bazı problemler çözülemeyecek.