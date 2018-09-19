Yale Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, üzerine giydirildiği nesneleri robota çevirebilen bir tür 'cilt' tasarlandı.

Robot kelimesi anıldığında gözlerimizin önüne gelen çeşitli ancak aslında sınırlı bir imaj var. Kimilerimiz insansı robotları düşünürken kimilerimiz de daha basit görüntüler getiriyor aklına. Ancak ne kadar farklı olsa da hepsinin temelde ortak özellikleri var; sert materyaller, kablolar, mekanik bir doku gibi. Fakat bilim bu algıyı yıkmaya ve tüm nesneleri 'robotlaştıracak' bir çözüm aramaya başladı. Üstelik bu yolda hayli ilerleme de kaydedilmiş durumda.

Yale Üniversitesi'nde görevli bir akademisyen olan Rebecca Kramer-Bottiglia ve ekibi 'yumuşak robotlar' konusu üzerine uzun zamandır çeşitli çalışmalar yürütüyor. Geldikleri noktada ise nesnelerin üzerine giydirerek onları hareket ettirmeyi başardıkları bir tür 'cilt' ürettiler. Aslında bu bir tür kaplama ve ekip bu kaplamayı sensörleri ve aktüatörleri elastik bir zeminde bir araya getirerek oluşturmuş.

Sensörler ve aktüatörler ile donatılmış bu elastik malzeme, giydirildiği nesnenin tüm komutları yerine getirmesine ve hareket etmesine olanak sağlıyor. Ekibin asıl hedefi ise ürettikleri teknolojiyi geliştirerek daha geniş kullanım alanlarında profesyonel bir şekilde kullanılmasını sağlayabilmek ve bu sebeple de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.