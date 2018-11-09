Uydu Verileri Sayesinde Antarktika Yeniden Keşfedildi

Bir grup bilim insanı tarafından yürütülen bir araştırma sonucunda, Antarktika'nın jeolojik tarihine dair önemli bilgiler elde edildi.

Antarktika, gezegenimizin hakkında bilgi elde etmesi en zor bölgelerinden biri. Araştırmalara el vermeyecek kadar zorlu iklim koşullarının yanı sıra, özellikle jeolojik araştırmalar söz konusu olduğunda, yer kabuğunun üzerini kaplayan kalın buz tabakası da pek yardımcı olmuyor. Ancak teknoloji ve bilimin tüm alanlarda senkronize çalışmaları sayesinde, artık pek çok bilgiye ulaşmak çok daha kolay.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir makaleye göre, bir grup bilim insanı, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) GOCE isimli uydusu tarafından Dünya'ya gönderilen verileri inceledi. GOCE, Dünya'nın yerçekimi kuvveti hakkında detaylı görüntüler ve veriler elde etmek amacıyla 2009 senesinde göreve çıkmıştı. Uydu, 2013'te Dünya üzerine düşerken, elde ettiği tüm verileri bilim insanlarına iletmeyi başarmıştı.

İşte bu verilerden elde edilen bilgiler ışığındaysa bilim insanları, Dünya'nın veri elde edilmesi en zor bölgeleri de dahil olmak üzere, levha tektoniğinin üç boyutlu görüntülerini oluşturmayı başardılar. Bu jeolojik ve üç boyutlu haritalar sayesinde ekip, Antarktika'nın milyonlarca yıllık sürecini inceleme fırsatı yakaladı. Bu da kıtanın geçmişten günümüze ne gibi aşamalardan geçtiğini gözler önüne serdi.

Araştırma sonuçlarına göre Batı Antarktika, Doğu'ya kıyasla çok daha ince bir yer kabuğuna sahip yani düz bir bölge. Doğu Antarktika ise dağlık ve oldukça kalın bir yer kabuğu tabakası mevcut. Daha detaylı incelemelerde ise Antarktika'nın jeolojik olarak Hindistan ve Avustralya'yla benzerlik gösterdiği ortaya çıktı. Ancak bu konu üzerinde daha detaylı bir inceleme yapılması gerektiği düşünülüyor.