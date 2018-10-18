İnsanoğlunun Dünya dışı bir gezegende kolonileşmesinin önündeki en büyük engellerden biri ile ilgili yeni bir fikir mevcut. Uzayda tarım yapmak için bitkilerin hormonları kullanılacak.

Toprağın kıt ve verimsiz olması, düşük yer çekimi gibi koşullar nedeniyle, uzayda patates gibi temel bitkisel gıdaları yetiştirmek oldukça güç. Bu bağlamda Ay, Mars ve yaşama kısmen elverişli diğer gezegenlerde kolonileşmenin önündeki en büyük engellerden biri 'tarım' yapamıyor olmak.

Dünyamızdaki toprak, Ay'a göre besin değeri çok daha yüksek gübresel maddeler içeriyor. Burada çözüm için ilk akla gelen, zengin besin değerleri olan toprağı, gezegenimizden koloni kurulacak yerlere taşımak, ancak bu fazlasıyla masraflı ve birçok sefer gerektirecek derecede zorlu bir süreç.

Ancak Zürih Üniversitesi ve Lucerne Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren biyologların konuyla ilgili yeni bir fikri var; Demin de değindiğimiz gibi işlenmiş bitkiler, uzayda düşük besin değeriyle olduğu kadar düşük yer çekimiyle de cebelleşmek durumundalar. İki üniversitenin araştırmacıları, böyle bir ortamın bitkinin gelişimi üzerindeki etkisini araştırabilmek için, düşük yerçekimli ortamda "petunya" ve "mikorizal" mantarı yetiştirdiler. Bu simülasyonda, petunyaların seçilme sebebi ise patates ve patlıcangiller familyasının bulunduğu sebzeler için örnek organizmalar oluşturmaları.

Araştırmanın liderliğini yürüten Lorenzo Borghi, süreç sonunda bu tür bir ortamda bitki yetiştirmin, tarımı mümkün kılabilmenin "strigolakton" hormonu ile mümkün olabileceğini belirtiyor. Ancak çalışma henüz bebek adımlarını atıyor. Henüz kolonileşmenin önündeki en büyük engel aşılabilmiş değil, ancak yakın dönemde sürecek araştırmalarla Ay ve benzeri yerçekimine sahip gezegenlerde ürün yetiştirmek mümkün olacak.