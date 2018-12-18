Uzayın Derinliklerinde Büyük Patlama’nın Fosili Bulundu

Evrenin ilk yıldızları çoktan sönüp gitmiş olabilir ama izleri hala duruyor. Gaz bulutlarında saklanan bu izler, bulunmayı bekleyen fosillere benziyor. Bilim insanları bunlardan birini bulmuş olabileceklerine inanıyor.

Melbourne, Avustralya’daki Swinbune Üniversitesi’nden araştırmacıların W.M. Keck Gözlemevi’nde yaptıkları çalışmanın amacı astro-arkeolojik kazılar yapmaktı. Bunun için W. M. Keck Gözlemevi gayet iyi bir yer; zira burası dünyanın en güçlü iki teleskopundan birine ev sahipliği yapıyor. Araştırmacılar, evrenin uzak ucunda yer alan ve ağır element değmemiş “bozulmamış bir gaz bulutu” keşfettiler. Bu bulutun kaynağı ise Büyük Patlama olabilir.

Uzay Fosili Nedir?

Evrenimizin yaşının 13.7 milyar olduğu tahmin ediliyor. 13.7 milyar yılda pek çok yıldız ortaya çıktı, pek çok yıldız da yok oldu.

Bir yıldız yok olurken birkaç farklı yol izleyebilir. Bunların en görkemlisi ise şüphesiz ki süpernovalar. Bu devasa patlamaların ardından ortaya çıkan bulutlarda hem hafif elementler hem de ağır elementler ve metaller yer alır. 13.7 milyar yılda kaç tane süpernovanın yaşandığı düşünülünce, uzayda saf gaz bulutu bulmanın biraz zor olduğunu tahmin etmek güç değil.

Araştırmacılar, Sonuçlardan Dolayı Mutlu

Gaz bulutlarının ağır elementlerden etkilenmemiş olması, evrenimizin daha bebekliğinde ortaya çıkmış olabileceklerini gösteriyor. Araştırma ekibinin bulduğu bulut da bu özelliklere sahip.

Araştırmanın yöneticilerinden olan Profesör Michael Murphy, amaçlarının ilk yıldızların kalıntılarını bulmak olduğunu söylüyor. İlk yıldızların ardında kalan gaz bulutlarının “neredeyse saf” olduğunu belirten Murphy, yine de ağır elementlerin izlerine rastlanabileceğini söylüyor.

Saf bir bulut bulmanın önemli olduğunu belirten bilim insanı, bu bulutların binlerce yıl boyunca nasıl bozulmadan kaldıklarını anlamak gerektiğini söylüyor. Bu bulut bulunmadan önce, bu özelliğe sahip yalnızca iki gaz bulutu keşfedilmişti. O bulutların keşfi de kazara gerçekleşmişti. Murphy’nin ekibi, bu gaz bulutlarının aktif olarak aranıp bulunabileceğini göstermiş oldu.

Gaz bulutunun neden bozulmamış olabileceğine dair iki farklı teori daha var. Bunlardan birincisi, dış evrenden gelen gaz bulutunun ilk defa bir galaksiden geçeceği ve bu yüzden kirlenmemiş olduğu yönünde. Diğer açıklama ise gaz bulutunun ilk yıldızlardan birinin patlamasında oluştuğu ve o patlamadan kalan ağır elementlerin, araştırmacıların kullandıkları teleskoplar ile fark edilemeyeceği yönünde.

Murphy, bu olasılığı da heyecan verici bulduğunu belirtiyor. Profesörün açıklamasına göre bu gaz bulutlarının galaksileri nasıl “beslediği” astrofizikteki önemli sorulardan biri. Murphy ve ekibi, gelecekte bulutun etrafındaki galaksilerin haritasını çıkarmayı istiyor. Evrendeki ilk izleri arayışımız ise devam ediyor.