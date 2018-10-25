Uzun Boylu İnsanların Kanser Olma Riski Daha Fazla

Yeni bir araştırmaya göre uzun boylu insanların vücutlarında daha fazla doku bulunduğu için kansere yakalanma riskleri kısa boylu insanlara göre daha fazla.

Kanser, çağımızın en ciddi hastalıklarından biri. Kansere yakalanmamak için pek çok farklı önlem alabilirsiniz. Örneğin işlenmiş gıdalardan uzak durup tütün mamülleri tüketmekten kaçınabilirsiniz. Ancak kanser olma riskinizi artıran bir şeyden asla kaçamazsınız; boyunuz.

Guardian’ın haberine göre Proceedings of The Royal Society B’de yayınlanan bir araştırma, insanların kansere yakalanma riskinin, boylarının uzunlukları ile paralel bir şekilde artış gösterdiğini ortaya çıkardı.

Farklı boylara sahip kadınlar ve erkekler üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre 10 santimetrelik bir boy uzunluğu, kansere yakalanma riskinin ortalama %10 daha yüksek olmasına neden oluyor. Tamam da kanser ile boy uzunluğunun ne ilgisi var?

Bu sorunun yanıtı aslında oldukça basit; uzun boylu insanlar, daha fazla hücreye sahipler. Daha fazla hücre de kansere yakalanabilecek daha fazla doku olması anlamına geliyor. Bu açıklamanın yeterince bilimsel olmadığı düşünülebilir ancak gerçek bu.

Elbette ki bu açıklamayı destekleyen bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Yalnızca bilim insanları, elde ettikleri verilerle uzun boylu insanların daha fazla kansere yakalanma riski taşıdıklarını fark ettiler ve bu sonuca şu an için getirebildikleri tek açıklama bu.

Yine de bu durum kısa boylu insanların asla kansere yakalanmayacağı ya da uzun boylu insanların kesinlikle kansere yakalanacağı anlamına gelmiyor. Bilim insanları, böyle bir şey gerçek olsa bile boy farkının risk yüzdesini çok az etkileyebileceğini düşünüyor.