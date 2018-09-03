Bilim İnsanlarının VKİ'ye Alternatif Yeni Ölçüm Yöntemi

Vücut kitle indeksi, temel anlamda boyumuzun kilomuza oranıdır ve bizlere sahip olmamız gereken ideal ağırlığı gösterir. Birkaç adımda hesaplanan bu değerin yerine bilim insanları, çok daha basit bir yöntem buldular.

Vücut kitle indeksi hesaplama, bir kişinin kilolu olup olmadığını öğrenmek için en çok kullanılan yöntemdir. Temelde birkaç adım ve oranlamadan geçen bu işlem yerine bilim insanları, şimdilerde yeni bir alternatif buldular. Göreceli yağ kütle indeksi (RFM) olarak adlandırılan hesaplama yöntemi, sadece bir mezura ile ölçülebiliyor.

Vücut kitle indeksine göre daha gerçekçi sonuçlar verdiği düşünülen RFM yöntemi, bir teraziye dahi ihtiyaç duymuyor. Bu hesaplama yönteminde, bakılan en önemli oranın belinizin boyunuza oranı olarak ifade ediliyor. Vücut kitle indeksi ölçümlerinde her daim gerçek sonuçlar alamadıklarını düşünen ve bu sebeple de daha kolay bir yol bulmak isteyen bilim insanlarının ortaya çıkardığı bu ölçüm işlemi, kadın ve erkekler için değişkenlik gösteriyor.

ERKEKLER: 64 - (20 x yükseklik / bel çevresi) = RFM

KADIN: 76 - (20 x yükseklik / bel çevresi) = RFM

Evde birkaç dakika içerisinde hesaplayabileceğiniz bu ölçüm, birçok kişi tarafından da denendi ve doğruluğu kanıtlandı. Özellikle diyabet ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin uygulayabileceği bu kısa işlemin raporu, Nature Scientific Reports'ta yayınlandı. Hal böyle olunca yıllardır bilinen bir verinin devri geçiyor ve yerine daha güncel bir yöntem geliyor diyebiliriz.