Walking Dead'deki Zombi Virüsü Neden Hayvanlara Bulaşmıyor?

Bilim insanları, ünlü aksiyon ve gerilim dizisi Walking Dead ile ilgili merak edilen bu soruyu yanıtladı.

Her ne kadar her kitabın, filmin veya dizinin kendine ait bir evreni olsa da insanlar kendi içinde de tutarlı hikayelere tanık olmak ister. Bu sebeple, Walking Dead'de hayvanların virüsten neden etkilenmediği merak ediliyordu.

Kent State Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren mikrobiyolog Tara Smith, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Smith'e göre dizide yaşanan bu durum bilimle tamamen örtüşüyor.

Smith'in açıklamaları şöyle:

"Bazı virüsler tamamen bazı türlere özeldir. Örneğin kızamık veya su çiçeği gibi hastalıkları insan dışında hiçbir canlıda göremezsiniz. Başka canlılara bulaşmazlar. Elbette bu bütün vakalarda geçerli değil. Örneğin 2014'teki Batı Afrika halkını etkileyen Ebola virüsünün, bölge halkının yarasalara dokunması veya bir ihtimal onları yemesiyle bulaştığını düşünüyoruz. Bu vakada yarasalar virüsten etkilenmemişti ama taşıyıcı olabiliyorlardı. Özetle her virüs sadece memelileri etkileyecek diye bir durum yok. Belli türlere özel olan virüsler gerçek hayatta da mevcut."