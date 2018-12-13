Platinyumun Yakıtlardaki Verimliliği Maksimuma Çıkarıldı

Science Dergisi'nde yayınlanan makalaye göre Argonne laboratuvarında çalışan kimyacılar, Platinyumun etkinliğini büyük oranda arttıran bir katalizör keşfettiler. Bu yeni katalizör, yakıt teknolojisini bambaşka bir boyuta taşıyabilir.

Platinyum, bilindiği üzere altın ve gümüşten daha az bulunan çok değerli bir metal. Platinyumun yakıt hücrelerinde, Hidrojen ve Oksijen'i suya ve elektriğe dönüştürme özelliği, onu daha da aranan bir malzeme haline getiriyor. Bilim insanları, yaptıkları çalışmalarla Platinyumun bu özelliğinin verimliliğini arttırmayı hedefliyor.

Verimlilik üzerine yapılan çalışmaların önündeki en büyük engel, Platinyumun hem az bulunuyor olması hem de maliyetinin çok yüksek olması. Argonne Ulusal Laboratuvarı'nda üretilen katalizör Platinyumun verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor fakat Platinyumun maliyetinden dolayı optimal bir nokta bulunamazsa pratikte uygulaması gerçekleşmeyebilir.

Yapılan çalışmalarda, Platinyumun Hidrojen ve Oksijen üzerindeki reaksiyonları incelendi ve oksijen indirgeme reaksiyonunda büyük miktarda Platinyum gerektiği belirlendi. Ardından çalışmalar, kullanılan Platinyumun miktarını azaltmak üzerine yoğunlaştı.

Argonne'da çalışan bilim insanlarının bu çabası sonuç verdi ve Platinyum miktarını azaltabilecekleri bir çözüm bulundu. Platinyumu, katalizördeki kullanılabilirliği ve reaktivitesini arttırmak için farklı bir forma sokan kimyagerler, temelde Kobalt-Platinyum alaşımı bir nano parçacıktan yararlandı.

Oluşturulan yeni katalizörün verimliliği arttırmasının yanı sıra önceki duruma göre dayanıklılığı da arttırdığı belirtildi. Çalışmanın teknik detaylarına, 8 Kasım tarihli Science Dergisi'nde yayınlanan makaleden erişebilirsiniz.