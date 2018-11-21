  • Bilim İnsanları: Yalan Söyleyen İnsan Burnundan Anlaşılır

Bilim İnsanları: Yalan Söyleyen İnsan Burnundan Anlaşılabilir

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Yalan söyleyen insanların, tıpkı Pinokyo'da olduğu gibi kendini burnundan ele verdiği ortaya çıktı.

Karşıdakinin yalan söyleyip söylemediğini anlamak, insanoğlunun sahip olmak istediği yeteneklerden biridir. Hatta bununla ilgili mimik okumak, karşıdakinin hareketlerini analiz etmekle ilgili binlerce kitap yazıldı.

Granada Üniversitesi bünyesinde araştırmalarını sürdüren bilim insanları, burun sıcaklığının kişinin yalan söyleyip söylemediğini doğrudan gösterdiğini belirledi. Yapılan deneyler, deneklerin %80'inde kişilerin yalan söyleyip söylemediği konusunda başarılı bir yöntem olarak belirlenmiş durumda.

Deneklerden yakınlarını telefonla aramaları ve onlara yalan söylemeleri istendi. Gönüllülerin burun yüzeyindeki sıcaklığın, süreç içerisinde 1.2 derece kadar düştüğü belirlendi. Granada Üniversitesi yetkilileri, bu yeni yöntemin yalan dedektöründen %10 daha etkili olduğunu belirtti.
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Kaynak : https://tr.sputniknews.com/bilim/201811201036246301-ispanya-granada-yalan-soylemek-burun-isi/
Etiketler: bilim, Yalan, pinokyo
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