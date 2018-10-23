Yanmayan ve Su Geçirmeyen Sentetik Ahşap Geliştirildi

Bilim insanları, kimyasal maddelerden üretilen, yanmayan ve su geçirmeyen ahşap ürettiler.

Doğada hazır olarak bulunan birçok şeyin sentetik versiyonunun çoktan üretildiğini biliyoruz; bunun bir üst seviyesi de herhalde sentetik insan organlarıydı. Durmak bilmeyen bilimsel gelişmelere bu sefer ise sentetik ahşap dâhil oldu. Gerçeği varken sentetiğine ne gerek var derseniz; bu sentetik ahşabın su geçirmediğini ve yanmadığını duyduğunuzda fikriniz değişebilir.

Bilim insanlar bu sentetik ahşabı geliştirmek için bir polimer reçine solüsyonuna karides ve yengeç kabuklarından edinilen bir tutam kitosan eklediler. Ardından solüsyonu dondurarak kuruttular ve ortaya kitosanla desteklenmiş küçük gözenekleri ve kanallarla dolu bir yapı çıktı. Bilim insanları daha sonra reçineyi 200 dereceye ulaşan sıcaklıklarda pişirdiler ve güçlü kimyasal bağların oluşmasını sağladılar. Ortaya çıkan materyal, Hefei’de bulunan Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’de materyal kimyageri olarak görev yapan ve araştırmanın da yazarı olan Shu-Hong Yu’ya göre ahşap kadar sağlam.

Yu’ya göre dondurarak kurutma işleminin daha hızlı yapılması kanalların ve gözeneklerin daha da küçük olmasını sağlıyor ve bu da ortaya daha güçlü bir materyal çıkarıyor. Ekibin ulaştığı sonuca göre pişirme işleminin daha yüksek derecelerde yapılması reçine içerisindeki bağların kuvvetini artırıyor; bu da materyali güçlendiriyor. Bu yeni materyalin oluşması için doğal ahşabın aksine yıllar gerekmiyor. Sentetik ahşap ayrıca su geçirmiyor ve çok zor alev alıyor.