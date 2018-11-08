Yaraları İz Bırakmadan İyileştiren Jel Geliştirildi

Çinli bilim insanları, yara izlerini yok edebilen bir tür jel geliştirdi.

Biomaterial Science dergisinde yayınlanan makaleye göre, ipek proteinden üretilen bu jel, yaraların iz bırakmadan dikilmesini ve onarılmasını sağlıyor. Araştırmayı yürüten Çinli bilim insanları, çalışmalarında ipek liflerinde bulunan yapışkan bir jel kullandı. Bu jelin içerisinde bulunan protein zincirlerini birbirine bağlamak için ise özel ultraviyole ışınları ve fotobaşlatıcı kullanıldı.

Çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre hücrelerle birlikte sıkışabilen bu jelin vücuda hiç bir yan etkisi yok. Jelin kullanıldığı yerde yaralı dokunun yerine yeni deri dokusu oluşturulabildiğini gözlemleyen bilim insanları, jelin yaranın daha hızlı iyileşmesini de sağladığını belirtiyor. Ayrıca antiseptik özellikli bu jel sayesinde yaralı bölgeyi bakterilerden korumak da mümkün.

Bilimin bu yönde gelişmesinin, yapay organ çalışmalarının ilerlemesine olanak sağlayacağı düşünülüyor. Jel, ameliyatların daha verimli geçmesi açısından da oldukça önemli.