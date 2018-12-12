Bilim İnsanları, Yeni Bir Erken Dönem İnsan Türü Keşfettiler

Paleoantropolog Ronald Clarke'ın 1994 yılında Güney Afrika'da bulduğu fosilin, 3 milyon yıldan daha yaşlı, daha önce keşfedilmemiş bir erken dönem insan türüne ait olduğu anlaşıldı.

Paleoantropolog Ronald Clarke, 1994 yılında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinin kuzeybatısındaki Sterkfontein Mağarası'nda maymunlara ait olduğu düşünülen bazı ayak kemikleri buldu. Witwatersrand Üniversitesi’nde görev yapan Clarke, bu keşiften sonraki 20 yılını, söz konusu maymun iskeletini tamamlamak için kazı yapmakla geçirdi ve iskeletin %90’ını tamamlamayı başardı.

Bigfoot’a atıfta bulunmak amacı ile Little Foot adı verilen bu iskelet, ilk başlarda şu ana kadar bulunmuş en eski ve en eksiksiz australopitekus iskeleti olarak nitelendirildi. Australopitekuslar, günümüzden 2-4 milyon kadar önce yaşamış ilk insan türlerindendiler. Yapılan incelemeler sonucunda fosilin 3.67 milyon yaşında olduğu tespit edilirken, 1.30 metre boyundaki yaşlı bir kadın ait olabileceği öne sürüldü.

Liverpool Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Little Foot’a ait olan iskelet neredeyse eksiksiz olduğu için hayattayken nasıl yürüdüğüne dair bir analiz gerçekleştirebildiler. Analizler sonucunda beklenmedik bir şekilde Little Foot’un bacaklarının kollarından uzun olduğu anlaşıldı. Bu sonucu ilginç yapan şey, kendisinden daha önce yaşamış olan bir maymun türü olan Ardipithecus’ların kollarının bacaklarından uzun olmasıydı.

Araştırmacı Robin Crompton’a göre Little Foot’un bacaklarının kollarından uzun olma nedeni iki ayağının üzerinde yürüyebiliyor olması, daha büyük adımlar atmak için de daha uzun bacaklara ihtiyaç duymasıydı. Yine Crompton’a göre bilinen hiçbir Hominini türü iki ayağının üzerinde yürümeyi bilmiyor. Bu nedenle Little Foot, daha önce keşfedilmiş bir türe ait bir fosil değil, yeni bir türün keşfini temsil ediyor.

Araştırmayla ilgili olarak yayınlanan makaleye göre Little Foot, sanıldığı türün aksine daha düz bir yüze, otçul bir beslenme şeklini destekleyecek diş ve çene yapısına sahip. A. prometheus olarak sınıflandırılan bu yeni türün, ağaçlarda yaşayan primatlardan iki ayağının üzerinde yaşayan primatlara geçiş sırasında ortaya çıkan bir ara tür olabileceği düşünülüyor.