Yapay zekanın sürekli genişleyen kullanım alanları sayesinde, bilim insanları yıldızların içini inceleyebilmek için yeni bir yöntem geliştirdi.

Yıldızlar, gezegenler, nebulalar ve diğer tüm gök cisimleri, binlerce yıldır insanlığın anlamaya çalıştığı en büyük gizemlerin başında geliyor. Bir yandan üzerinde yaşadığımız gezegenin derinliklerini araştırırken hatta vücudumuzun kimi bilinmezliklerini çözmeye çalışırken bir yandan da milyonlarca kilometre uzağımızda duran cisimleri 'bilebilmek' için çaba sarf ediyoruz. Bilimi ve teknolojiyi geliştirebilmemizi sağlayan da aslında tam olarak bu bilinmezleri çözme isteğimiz.

Nihayetinde günümüzde vardığımız noktada artık yapay zeka, dev uzay teleskopları ve diğer bütün teknolojilerle tüm bunları anlamak çok daha kolay. Bilim insanları da bu imkanlardan sonuna kadar faydalanıyor ve daha fazlasını elde edebilmek için yeni yollar deniyor.

Son olarak da yıldızların içinde ne olup bittiğini anlayabilmek için yapay zeka ile ses dalgaları bir arada kullanılmaya başlandı. Bilim insanları bu sayede yıldızların kaç yaşında olduğu ve içinde hangi elementlerin bulunduğu gibi çeşitli sorulara yanıt bulabilecek.

Yıldızlar bizim için uzaktan baktığımızda parlak birer nokta gibi görünse de aslında kendi içlerinde her zaman büyük bir enerji devinimi söz konusu. Tıpkı Dünya gibi, yıldızlar da dışarıdan katı olarak görünse de içlerinde hala soğumamış bir yapı var ve burada ortaya çıkan enerji, tıpkı çaydanlıkta kaynayan su gibi, duyulması zor da olsa bir ses çıkarıyor. Bilim insanları da bu ses dalgalarını, yüzeyden gelen ışığı da simüle ederek tespit etmenin ve yapay zeka yardımı ile yıldızlar hakkında bilgi edinmek için kullanmanın bir yolunu bulmuş durumdalar.

Yıldızları yeryüzünden gözlemlemek aslında oldukça zor çünkü yansıyan ışık, değil içlerini, yüzeylerini bile incelememizi hayli zor hale getiriyor. Ancak bu ses dalgaları ve yapay zeka sayesinde bu anlamda oldukça büyük bir adım atılmış durumda. Yıldızları daha iyi anlamak için geliştirilen simülasyonlardan elde edilen verilerin yapay zeka ile değerlendirilmesi temeline dayanan bu sistem her ne kadar henüz 'emekleme' aşamasında olsa da gelecekte bu sayede hızla yol alınması bekleniyor.