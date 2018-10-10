Yüksekliği 3000 Metreyi Bulan Volkanik Sualtı Dağları Bulund

Bilim İnsanları, 2000 kilometre genişliğe sahip Tasman Denizi’nde, yüksekliği 3000 metreyi bulan su altı volkanları keşfetti. Keşif, Avustralya'nın Antarktika'dan ayrıldığı yönündeki araştırmaları destekler nitelikte.

İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü’ne (CSIRO) bağlı bilim insanları, Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden bilim insanları liderliğinde Avustralya ile Yeni Zelanda arasındaki 2000 kilometrelik Tasman Denizi’nde gerçekleştirdikleri seferde son derece önemli bir keşif gerçekleştirdiler.

Çok yönlü haritalama kullanarak yüzeyin 5000 metre derinindeki abisal düzlükleri inceleyen bilim insanları, deniz tabanından 3000 bin metre kadar yükselen volkanik deniz dağları keşfetti. Bu dağlar milyonlarca yıllık olmalarına rağmen daha önce keşfedilememişti çünkü en yüksek noktaları dahi deniz yüzeyinden 2000 metre derinde kalıyor.

Keşfedilen volkanik su altı dağlarını önemli kılan nokta ise Avustralya ve Yeni Zelanda’nın Antarktika’dan ayrıldığına dair bir kanıt niteliği taşıyor olması. Söz konusu dağlar, milyonlarca yıl önce Yeni Zelanda ile Avustralya birbirinden uzaklaşırken, deniz tabanında oluşan sıcak noktalardan patlayan volkanlar ile meydana geldi.

Keşif henüz çok yeni olduğu için keşfedilen volkanik bölgede yaşamın var olup olmadığı ya da ne tür bir canlı yaşamının desteklendiği bilinmiyor. Ancak bu su altı dağlarının başta kambur balinalar olmak üzere göçebe su canlıları için önemli bir konum doğrulama noktası niteliği taşıdığı düşünülüyor.