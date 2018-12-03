Virüslerin Yapısını İncelemeyi Kolaylaştıran Yöntem

Bir grup bilim insanı, virüslerin ve bakterilerin yapısını anlamayı kolaylaştıran yeni bir yöntem geliştirdi.

ITMO Üniversitesi laboratuvarlarında çalışan bilim insanları, zorlu koşullar altında da bilimsel tanı koyabilmeye imkan sağlayacak bir yöntem geliştirdiler. Birçok bilimsel deney için özel sıcaklık, basınç veya çok daha farklı bileşenlerin toplamından oluşan steril ortamlar gerekmekte. Bu durum ise uzak bölgelerde, sert iklim koşullarında veya mobil olarak deneylerini sürdüren araştırmacılar için oldukça büyük engeller yaratıyor.

SCAMT laboratuvarlarında bu konu üzerine çalışmalar yapan kimyagerlerden oluşan bir ekip, viral RNA yapısını özel bir ekipman gerekmeden inceleyebilecek bir yöntem geliştirdiler. Mevcut yöntemde bakteri ve virüslerin DNA ve RNA'larında bulunan genetik farklılıkları teşhis edebilmek ve tutarlı hesaplamalar yapabilmek için özel ekipmanlar, özel koşullar ve uzman kişiler gerekiyor. Yeni yöntem ile ise tek gereken şey ultraviyole ışınları. Üstelik sonuçları sıradan bir insanın bile anlayabileceği kadar basit bir şekilde sağlıyor.

Yöntemin ismi polimerleşme reaksiyonu olarak anılıyor. Eğer örnek, hedef virüsün izlerini taşıyorsa, ultraviyole ışınlarına maruz bırakıldığı zaman yapısı değişiyor ve jelimsi bir kıvam alıyor. Bu yapı değişimini farkedebilmek için uzman olmanıza gerek yok. Gözle rahatlıkla teşhis edilebilen bu deney, aslında bilim adına çok önemli kapıları aralıyor.

Özellikle kutup bölgelerinde aşırı soğuklarda veya tam tersi aşırı sıcak bölgelerde test için uygun tesisleri kurmak oldukça zorlayıcı ve maliyetli bir sistem. Kimi araştırmacılar ise sürekli olarak hareket halinde olması gereken bir pozisyonda.

Herhangi bir elektronik altyapıya gereksinim bırakmayan deneylerle ilgili yapılan açıklamada, kullanılan ultraviyole ışınlarının da insan sağlığı için zararsız olduğu açıklandı. Şimdilik sadece RNA enfeksiyonları ile ilgili konulacak tanıları kolaylaştıran sistem için, hedef DNA ve RNA'yı birlikte tespit edebilecek kadar özellikli bir yapı oluşturmak.