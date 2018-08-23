Akıllı Telefonlar Hava Durumu Tahmini İçin Kullanabilir

Tel Aviv Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışmaya göre, akıllı telefonlarımızı yakın zamanda hava tahmini yapmak için kullanabileceğiz.

Beklenmedik anda gerçekleşen hava olayları, çeşitli can ve mal kayıplarına neden olabiliyor. Bu konuyla ilgili olarak günlük, haftalık veya aylık olarak hava tahminleri yapılıyor olsa dahi, veriler her zaman gerçeği yansıtmayabiliyor. Ancak şimdilerde yapılan yeni bir araştırmaya göre, akıllı telefonlarımızdan eş zamanlı olarak yapılan hava tahminlerini görebileceğiz.

Akıllı telefonlarımızda bulunan sensörler sayesinde; yerçekimi, dünyanın manyetik alanı, atmosfer basıncı, ışık seviyeleri, nem, sıcaklık, ses seviyesi ve daha fazla özelliğe erişebiliyoruz. Dünya çapında kullanılan 3 ila 4 milyon akıllı telefon üzerinden elde edilen atmosferik veriler, doğal afetleri ve çeşitli hava olaylarını da doğru şekilde tahmin edebilir.

Birçok verinin analizi için kullanılan akıllı telefon sensörlerinin nasıl çalıştığının anlaşılması için bilim insanları Tel Aviv Üniversitesi’nin kampüsüne kontrollü koşullar altında çalışan dört adet akıllı telefon yerleştirdiler. Araştırmacılar, buradan elde edecekleri verilerle atmosferik gelgitleri tespit etme amacı güdüyorlar. Bu noktada milyonlarca telefonun katılımı ile sahip olunacak hava durumu tahminleri de oldukça kaliteli olabilir ve gerçeği yansıtabilir. Yapılan tespitler ile ani sel baskınlarının ve afetlerin önüne geçebileceklerinin düşünen bilim insanları, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.