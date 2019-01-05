"Ay'ın Karanlık Tarafı" Doğru Bir Kullanım Değil

Ay'ın hep karanlık tarafı ile ilgili haberler duyarız. Ama Ay'ın aslında karanlık tarafı diye bir şey yokmuş. Bilim insanları uzak veya yakın diye bahsediyormuş.

Ay yüzeyi ile alakalı bazı bildiklerimiz aslında doğru değilmiş. Ay’ın karanlık yüzeyi diyoruz ama aslında doğru bir ifade değil. Bilim insanları buna Ay’ın uzak yüzeyi diyorlar. Ay dünyamızla senkron içerisinde olduğu için karanlık ve aydınlık tarafları aslında sürekli değişiyor. Bu ifadeyi şarkılardan, çizgi filmlere ve hatta haberlere kadar her yerde duyarız ama bu ifade yanlış kullanılan bir ifade, onu bilin.

Aşağıda görebileceğiniz Çin’in uzay aracını Ay’ın karanlık tarafına indirmesiyle alakalı haberimizde biz de Ay’ın karanlık tarafı ifadesini kullandık.

Ay’da uzak tarafın olması aslında, kompleks fizik olarak ifade edilebilecek “tidal locking (gel-git veya kütleçekim kilitlenmesi)” olaya borçludur ve bu olay Dünya ve Ay’ın oluşumu kadar eskidir.

Ay hem kendi etrafında, hem de Dünya’mızın etrafında saat yönünün tersine döndüğü için Dünya ile mükemmel bir senkronizasyon içerisindedir. WolframAlpha’ya göre Ay’ın kendi etrafında dönmesi tam 27 gün, 7 saat, 43 dakika ve 40 saniye sürmektedir. Bu süre aynı zamanda, Ay’ın dünyanın etrafında dönmesi için gereken süredir. Eğer ay kendi etrafında dönmeseydi her 30 günde bir Ay’ın karanlık yüzünü tam olarak görebilirdik.

Sonuç olarak Ay’ın karanlık tarafı diye bir şey yok. Aydınlık ve karanlık tarafları sürekli değişiyor. Ay’ın karanlık tarafı dediğimiz yüzeyi aslında Ay’ın uzak yüzeyi. Bizim gördüğümüz Ay’ın yakın yüzeyi.