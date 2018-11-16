Araştırmacılar, Altered Carbon Dizisini Gerçeğe Dönüştürecek

Bilim çevrelerinde ölümden sonra yaşam olup olmadığı tartışılmaya devam edilirken bir yandan da ölümsüzlüğün yolları keşfedilmeye çalışılıyor.

Genç görünmek, kırışıklıklardan arınmak ve kendini genç hissetmek son yıllarda insanların araştırmacılardan en çok talep ettikleri şeyler. İnsan dondurmak gibi yöntemlerle ölümü atlatmayı hedefleyenler de var. Bilim insanları ise ölümsüzlüğün ötesine geçmeyi planlıyorlar.

Netflix'te yer alan belgesel "Explained: Can We Live Forever?"de bilim insanları, ırkımızın doğal yıllarımızın ötesinde bir yaşam sürmesinin mümkün olup olmadığını araştırıyorlar.

1960'larda insanlar öldükleri anda kendilerini dondurtmaya başladılar. Böylece, gelecekte bilim yeterince geliştiğinde hayata dönmeyi bekliyorlar.

Filozof Kwame Anthony Appiah ise olayın etik yanını tartışmaya açıyor. Dr. Appiah'a göre dondurma işleminde beden çok ciddiye alınıyor. Beden donuk haldeyken vücut korunuyor ancak beyin sürekli değişiyor, bunun sonucu olarak da dondurulan kişiyle hayata döndürülecek kişi aynı karakterde olmayabiliyor.

Bilim insanları, bir insan zihnindeki bütün bilgiyi bir makineye atarabilmenin peşindeler. Bu durum ise kendi sorunları ile beraber geliyor. Bilinç genellikle biyolojik varlıkla bir arada açıklanan bir kavram. Dr Appiah da bilincinin bir makineye yüklenmesi halinde, biyolojik olarak bedenine bağlı olarak bilincinin aynı şekilde çalışmayacağını düşünüyor.

Dr. Appiah'a göre insanlar hayata devam etmeye önem veriyorlar, ancak kendileri olarak devam etmeleri de oldukça önemli.