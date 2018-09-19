Harvard'da görevli bilim insanları, uçak inişe geçmeye hazırlandığında bir an evvel uyanmaya başlamanızı öneriyor.

Uçak yolculukları bizim bilmediğimiz ve arka planda süregelen birçok detay içeriyor. Ne zaman uyumalı, ne zaman uyanmalı ve ne zaman ne yapılması gerektiği gibi birçok detay aklınızı kurcalıyor olabilir. Bugün sizler için hayati önem taşıyan bir konuya değiniyoruz. Daha önce uçuşla ilgili belki de hiç duymadığınız bilgilere aşağıda değinmiştik; onlara da bir göz atabilirsiniz.

Harvard Tıp Fakültesi kapsamında yapılan bir araştırma, uçağın iniş anında yaşanan ani irtifa kayıplarının insan beyninde ve vücudunda kalıcı hasarlara yol açabileceğini açığa çıkardı.

Bu bağlamda havalimanına inmeye yakın uykunuz varsa bol bol esnemeniz veya yutkunmanız en doğrusu olacaktır. Henüz ülkemizde böyle bir uygulama olmasa da sakız veya şeker dağıtılması genel geçer bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

Pilotun yüksek sesli anonsu uyanmanız için en doğru zaman diyebiliriz. Bu yüzden uçakta, bazı anonsların kulağınıza olağandan daha sesli gelmesi tesadüf değil. Uçağın kalkış ve özellikle iniş vakitlerinde uyanık olmanız bir gün hayatınızı kurtarabilir.