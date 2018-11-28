Bilim İnsanlarının Nükleer Enerjide Rekorlar Kırdığı Deney

Neredeyse sınırsız temiz enerji kaynağı üretme çalışmalarında ilerlemeler kaydeden araştırmacılar çığır açan bir atılıma imza attı.

Temmuz ayında başlayan çalışmalarda Max Plack Plazma Fiziği Enstitüsü'nde (IPP) görevli araştırmacılar, Wendelstein 7-X adlı araç ile yürüttükleri çalışmalarda birkaç dünya rekoru kırmayı başardı.

IPP araştırma sonuçlarını pazar günü yayınladı. Bu sonuçlara göre çalışmada bazı dünya rekorları kırıldığı belli oldu.

Nükleer reaksiyon denen şey iki atomun çarpışması/birleşmesidir. Bu işlem sonucunda ortaya yüksek miktarda enerji çıkar. Güneş enerjisinin kaynağı da bu reaksiyonlardır.

Bilim insanlarının amacı ise bu işlemi dünya üzerinde güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmek. Bunun için de plazmayı çok yüksek sıcaklıklara yükseltmenin bir yolunu bulmaları gerekiyor. Bunun için en çok kullanılan araç ise halka şekilli, tokamak adı verilen cihaz. Wendelstein 7-X ise daha farklı, stellerator adı verilen türde bir cihaz. Türkçeye yıldızlaştırıcı olarak çevrilebilir. Dönüşlere ve kıvrımlara sahip bu cihazda plazmayı stabil halde tutmak daha kolay, en azından teoride.

IPP’den yapılan açıklamaya göre Wendelstein 7-X hem plazma yoğunluğunda (metrekarede 2 x 10 üzeri 20 adet parçacık) hem de plazma enerji içeriğinde (1 megajoule’den fazla) dünya rekorunun sahibi olurken, bir stellarator için kaydedilen en yüksek enerji boşalma süresine de (100 saniye) sahip oldu. Ayrıca plazma sıcaklığında da stellarator rekoru kırdı ve 20 milyon celsius dereceye ulaştı.

Bu rakamlar da açıkça gösteriyor ki IPP, güneşte yaşanan reaksiyonları dünyaya taşıma konusunda önemli bir adım atmış durumda.