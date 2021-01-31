Venüs'te Keşfedilen Şey Fosfin Olmayabilir

Yayınlanan yeni bir makaleye göre bilim insanlarının geçtiğimiz aylarda Venüs atmosferinde keşfettiği şey, yaşamın izi kabul edilen fosfin olmayabilir. Yeni araştırmada fosfin yerine daha makul bir bileşik olan kükürt dioksit öneriliyor.

Geçtiğimiz aylarda Kraliyet Astronomi Cemiyeti'nden bilim insanları, Venüs'te yaşamın izi olarak kabul edilebilecek fosfin molekülünün tespit edildiğini duyurmuştu. Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarını heyecanlandıran bu buluş, Venüs'ün atmosferinde bir tür potansiyel yaşam olabileceği iddialarını doğurmuştu.

O dönemlerde konuya şüpheyle yaklaşan bilim insanları da yok değildi zira çoğu kişi, cehennem olarak da adlandırılan bir gezegende yaşam olabileceğine ihtimal vermiyordu. Nitekim bu konuda çalışmalar yürüten bir ekip, Venüs'te bulunan şeyin aslında fosfin olmadığını ortaya çıkardı.

Venüs'te bulunan şey, sıradan kükürt dioksitti:

Orijinal çalışmada araştırmacılar, Venüs'ün atmosferindeki her bir milyar molekülden 20 kadarının fosfin olabileceğini önermişti. İlk bulguların yeniden değerlendirilmesinin ardından bu sayının milyarda bir parça gibi çok daha düşük bir konsantrasyonda olabileceği söylendi. Konsantrasyon milyarda bir olsa bile keşif yine de önemliydi zira sürekli değiştirilmediği sürece fosfin, hiçbir koşulda Venüs atmosferinde uzun süre dayanamazdı.

Verilere bakan yeni araştırma ekibi ise milyarda bir bulgunun bir ölçüm hatası olduğuna inanıyor ve bilim insanlarının keşfettiği şeyin aslında kükürt dioksit olduğunu söylüyor. Kükürt dioksit, Venüs atmosferindeki en yaygın üçüncü kimyasal bileşik olarak da biliniyor ve bir yaşam göstergesi olarak kabul edilmiyor.

Makaleye göre ölçümlerdeki hata, bilim insanları Venüs atmosferindeki kükürt dioksit miktarını tahmin etmeye çalışırken ortaya çıktı. Kullanılan teleskobun kükürt dioksitin %90 ila %95'ini kaçırmış olabileceği ve bu durumun da sinyallerin fosfine bağlanmasına neden olabileceği aktarılıyor.