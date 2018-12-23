Maddeleri Ses İle Havada Tutabilen Bir Çalışma Yapıldı

Sesin dalgalarının fiziksel kuvvetinden yararlanarak yapılan deney adeta bir sihir gibi görünüyor. Asier Marzo Pérez ve Bruce Drinkwater, yaptıkları deneyde küçük parçacıkları ses ile havaya kaldırmayı başardı.

İspanya'nın Navarra Üniversitesi'nden Asier Marzo Pérez ve İngiltere'nin Bristol Üniversitesi'nden Bruce Drinkwater, yaptıkları deneyle çılgınca bir işi başardı. Bilim insanları daha önce ses dalgalarının fiziksel gücünü kullanmaya yönelik çalışmalarda bulunmuştu fakat ilk kez ses dalgaları kullanılarak birden fazla obje bu iki bilim insanı tarafından havaya kaldırılabildi.

Ulusal Bilimler Akademisi'ne ait dergide yayınlanan çalışamaya göre araştırmacılar, 1 mm'lik plastik boncukları havada tutmaya yetecek kadar akustik alan yayabilen vericiler için bir algoritma geliştirdi.

Geliştirdikleri sistemin cerrahide kullanılabilecek akustik bir cımbız üretimi için kullanılabileceğini söyleyen araştırmacılar akustik sistemlerin optik sistemlerden 100.000 kat daha verimli olduğunu dile getirdiler.

Geliştirilen sistem ile 3 boyutlu uzayda 25 adet küçük parça aynı anda kontrol edilebiliyor. Deney düzeneğinin, şu an için yalnızca ses dalgaları kullanılarak bir iğneyi hareket ettirerek dikiş dikebilmek için yeterli olduğu söyleniyor. Araştırmacılar önümüzdeki süreçte sistemlerini geliştirerek suya adapte etmeye çalışacaklarını açıkladılar.