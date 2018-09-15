Yolculuklarda Aynı Anda Farklı Müzikler Dinleyebileceğiz

Dinamik odaklı ses sistemi, müziği doğrudan yolcuların kulaklarına gönderecek.

Yolculuklarımız sırasında farklı müzik zevklerine sahip insanlarla müzik seçimi konusunda çoğu zaman kararsız kalırız. Noveto ismindeki şirket ise tam bu konuda insanların yardımına koşmayı hedefliyor. Şirketten gelen haberlere göre, kablosuz olarak bir sürücü veya yolcunun kulağına doğrudan ses sunan, dinamik odaklı ses sistemi üzerine çalışmalara başlanılmış durumda.

Bildiğiniz gibi sanal kulaklıklar teknolojisi, CES 2018’de piyasaya sürülmüştü. Bu teknolojide, sensörler dinleyicilerin kafa hareketleri izleyebilmekteydi. Şimdilerde ise Noveto şirketi, aracın içindeki her bir bireyin kendi favorilerini dinlemesine izin vermeyi amaçlıyor. Ellerindeki teknolojinin otomobil üreticilerinin araçlarına başarılı bir şekilde entegre edilebileceğini göstermek için şirket Seat ile bir anlaşmaya vardı.

Geliştirilen sisteme göre, işleme ve dijital sinyal işleme motorları ve dönüştürücüleri aracılığıyla kaynak sesi gönderilecek ve böylece ses, doğrudan müzik severlerin kulaklarına odaklanacak. Bu sayede sürücü navigasyon talimatlarını veya kişisel bir çalma listesini dinleyebilecek ve diğer yolcularda istediği şeyi dinlerken sesler birbirine karışmayacak.