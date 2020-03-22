Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınına ilişkin, herkesin evine girmemesi durumunda durumu kontrol edemeyeceklerini söyledi. Ceyhan, önümüzdeki haftanın Türkiye için son derece kritik olduğunu da vurguladı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) salgını Türkiye'de de can almayı sürdürüyor. Şimdiye kadar 30 kişinin hayatını kaybettiği salgını kontrol altına almak için sosyal mesafelenmenin önemine dikkat çekiliyor.

Kanal 7 ekranlarında Başkent Kulusi programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İran ve Çin'e bakıldığında vakaların azaldığını ancak Avrupa ve ABD'ye göre hızlı bir artış söz konusu olduğunu vurguladı. Ceyhan, "Yayılma kontrolden çıktı diye bir şey şu an söyleyemeyiz. Çok kritik bir dönemdeyiz. Şu bir hafta en kritik dönem. Bu haftada kontrolleri hızlı bir şekilde yapmazsak kontrol etmesi çok zor bir döneme girebiliriz" dedi.

İller neden açıklanmıyor?

Vakaların tüm illere yayılmasıyla durumun zor olacağına işaret eden Prof. Ceyhan, koronavirüsün bulaştığı insanların hangi illerde yaşadığının açıklanmamasıyla ilgili olarak "İllerin açıklanmasında böyle bir yarar olabilir. İllerin açıklanmamasının mantıklı gerekçeleri var tabii, devletimiz bu konularda önlem alıyordur." dedi.

Vakaların sadece belli illerde olması durumunda karantina uygulanıp giriş çıkışların durdurulabileceğini savunan Ceyhan, "Biz İtalya'dan daha büyük bir ülkeyiz, kontrol etmemiz çok zor olur. Şu bir haftada herkes evlerine girmezse, insanlara temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil" dedi.

Sokağa çıkma yasağına ilişkin görüşlerini de bildiren Ceyhan, ülkeler için sokağa çıkma yasağı vermenin kolay bir karar olmadığını, virüsün yayılmasını önlemenin tek yolunun herkesin eve kapanması olduğunu ancak böyle giderse Türkiye'de de sokağa çıkma yasağı kararı alabileceklerini söyledi.

'Ünlülerin paylaştığı ilaçlara itibar edilmesin'

"Vatandaşlarımızın ekstra ürün almasına gerek yok. Her gün bir kaşık yoğurt yesinler, günlük bir adet mandalina c vitamini ihtiyacını karşılar" diyen Ceyhan, koronavirüsle ilgili birtakım ünlülerin paylaştığı ilaçlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Kulaktan dolma ilaçların kullanılmaması gerektiğini de sözlerine ekleyen Ceyhan, virüsün henüz ilacının bulunmadığını da kaydetti.

Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan, virüsün akciğere inmediği durumlarda ortalama 1 hafta sonra azalma başladığını ve sonra düzeldiğini açıkladı. Ceyhan, "Virüs akciğere inerse göğüs ağrısı, ishal görülüyor, nefes darlığı başlıyor. Çoğunda 8 günde bulaşıcılık sona eriyor. Garanti olsun diye 14 güne kadar bekletiliyor." ifadelerini kullandı.