Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşılamaya rağmen ciddi artış gösteren COVID-19 kaynaklı ölümlerle ilgili açıklama ve uyarılarda bulundu. Ölüm sayılarının bir süre daha yüksek seyredeceğini ifade eden Şener, bunun nedeni olarak aşı olmayan insanların fazlalığını gösterdi.

Son zamanlarda ülkemizde COVID-19 vakalarında ve COVID-19 kaynaklı ölümlerde ciddi bir artış var. Aşı çalışmaları her ne kadar bu artışın devasa boyutlara ulaşmasını engellese de; yasakların tamamen kalkmış olması ve yazın getirdiği hareketlilik, doğal olarak vaka sayılarının azalmasının önüne geçiyor.

Virüsten dolayı her gün ölenlerin sayısı, günlük 200 kişinin üzerinde seyrediyor. Bir uzmanın yeni açıklamasına göre bu durum bir süre daha böyle devam edecek. Nedeni ise aşı olmak istemeyenlerin azımsanamayacak sayısı ve bu kesimin sürü bağışıklığındaki rolü.

“Aşı olmayanlar nedeniyle COVID-19 ölümleri yüksek seyretmeye devam edecek”

Henüz pandemiyi kontrol altına almaya yönelik yasaklar devam ederken hızlandırılan aşılama çalışmaları, hepimize yazın vakaların artmayacağını; hatta azalacağını düşündürmüştü. Ancak aşılama kampanyası ne kadar hızlı ilerlese de durum böyle olmadı. Zira virüsün yayılmasını engellemek için toplumun büyük bir kısmının aşılanması ve böylece sürü bağışıklığı kazanılması gerekliydi. Ancak yazın sonuna gelmemize rağmen 2 doz aşı olanların sayısı sadece 35 milyonla sınırlı kaldı.

Dün COVID-19 nedeniyle 232 kişi hayatını kaybetti. Böyle bir günlük ölüm sayısı, en son vakaların sıçradığı bahar aylarında görülmüştü. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, NTV’de katıldığı bir programda günlük ölüm sayılarının bir süre daha böyle yüksek seyredeceğini ifade etti. Zira ülkemizde hiç aşı olmamış 16 milyon kişi ve 2 doz aşısını olmuş sadece 35 milyon kişi var. Ayrıca COVID-19 taşıyanların büyük bir çoğunluğu, virüsün Delta varyantını taşıyor. Tüm bu faktörler bir araya gelince de ölüm sayısının artması kaçınılmaz oluyor.