COVID-19 Tedbirlerine İlişkin Gevşetme Çalışmaları Başladı

Habertürk yazarım Muharrem Sarıkaya, iki bilim kurulu üyesine, koronavirüs salgınına ilişkin soruları sordu. Prof. Dr. Levent Akın, İstanbul’da pike ulaşıldığını, ancak Türkiye’nin bazı yerlerinde kurallara yeterince dikkat edilmediğini açıkladı.

Koronavirüsle mücadelede kararların alınmasında önemli rol oynayan Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Levent Akın ve Prof. Dr. Alpay Azap, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın sorularını cevapladı. COVID-19 pandemisi hakkında önemli sorulara yanıt veren bilim kurulu üyeleri, Türkiye’de salgının seyri ve normalleşme süreci hakkında konuştu.

Son günlerde ülkemizde koronavirüs vakalarının iyileşen insanlardan daha az çıktığını görüyoruz. Bu konu hakkında açıklama yapan bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, ülkemizde en çok koronavirüs vakasının görüldüğü İstanbul ilinde pik sayısına ulaşıldığını söyledi.

İstanbul’da yayılımın kontrol altına alındığını belirten Prof. Akın, bunda 60 yaş üstü ve 20 yaş altındaki insanların sokağa çıkma yasağına uymalarının büyük etken olduğunu belirtti. “ Özellikle 65 yaş üstünün bunda katkısı büyük. Eğer ölüm sayısında Türkiye ciddi bir düşüklük içindeyse bunun nedeni 65 yaşın kurallara ciddi uyumu ” şeklinde açıklama yapan bilim kurulu üyesi, bu gruplarda bir gevşeme yaşanmaması gerektiğini, yaşanırsa yeniden yükselmelerin olabileceğini belirtti.

Ankara, İstanbul’u 2-3 hafta geriden takip ediyor

Koronavirüsün yayılımı konusunda açıklama yapan Prof. Dr. Alpay Azap ise, Türkiye’de vaka sayılarında olan gerilemenin her şehir için olmadığını belirtti. “Türkiye’nin geneline bakıldığında toplam vakada azalma var ama iller bazında alındığında durum biraz daha farklı. Ankara, 2-3 hafta geriden İstanbul’u takip ediyor gibi. Diğer bazı illerde de yasaklara fazla dikkat edilmiyor gibi bir manzara var, gevşeme olmamalı. 65 yaş üstü evde sıkıldı biliyoruz, bazıları alışverişini yapmak için AVM’ye gitmek istiyor ama hastalık bunların hepsinin önünde bir durum” şeklinde açıklama yaptı.

Bazı yasakları gevşetme çalışmaları başladı

Önümüzdeki süreçte bazı küçük işletmelerin açılabileceğini belirten Prof. Akın, “Büyük kitlelerin buluşmasına yol açabilecek gevşetmeler olmayacak” şeklinde açıklama yaparken, şehirlerarası seyahat, 65 yaş üstüne sokak ve AVM’lere giriş yasağı ile ilgili kararların gevşetilmesine ilişkin çalışmaların başladığını belirtti.

Kuralların gevşemesi sonucunda bazı küçük ölçekli restoranlar, gömlek veya pantolon mağazaları, erkek berberleri gibi yerlerin “sosyal mesafeyi sağlamak” kaydıyla bir ihtimal açılabileceğini belirten Prof. Akın, kuaför tarzı yerlerin açılmasının şu an söz konusu olmadığını açıkladı.

Önlemlerin iyi gittiğini, kuralları gevşeterek yeni bir dalgalanma yaşamak istemediklerini belirten Prof. Dr. Akın, kurallara sadık kalmamız gerektiğini söylüyor.