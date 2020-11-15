Covid-19 pandemisi döneminde sık sık gördüğümüz Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, çok yakında yeni kısıtlamaların gelebileceğini söyledi. Bilim Kurulu üyeleri olarak tedbirleri hazırladıklarını söyleyen Özlü, salgının seyrine göre yeni kısıtlamalara başvurulacağını belirtti.

Koronavirüs pandemisinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ikinci dalga son derece sert bir şekilde yaşanmaya başladı. Her geçen gün artan vaka ve ölüm sayıları nedeniyle ülke genelinde bazı kısıtlamalar getirilmiş olsa da hala geniş çaplı yasaklar gelmedi. Bu konuda açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, koronavirüs vaka sayılarında artışlar devam ederse bazı kısıtlamaların gelebileceğini söyledi. Bu konuda gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirten Özlü, “Test için kuyruklar var ve yoğun bakım yataklarında ağır vakaların sayısı artıyor. Ciddi sorunlar yaşanabilir.” diyerek ortadaki tehlikeli durumu özetledi.

Katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalar yapan Özlü, “Artışlar devam ederse elbette bazı kısıtlamalar, bazı sınırlamalar gelecektir” dedi. “Biz bu süreçle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda tüm adımları, bütün basamakları, yapılması gereken tedbirleri hazırladık.” diyen Bilim Kurulu üyesi, “Tavsiyelerin zamanlaması, kapsaması, dozajı kamu yönetiminin elinde” ifadelerini kullandı.

Büyükşehirlerde yoğunluk artıyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hastanelere çok fazla insan geldiğini söyleyen Özlü, özellikle büyük şehirlerde test için kuyruklar olduğunu, ağır vaka sayılarının da arttığını belirtti.

Test kiti ihtiyacı da artacak

Bulaş arttıkça test kiti ihtiyacının da artacağını söyleyen Özlü, “Orada da bir zorlanma yaşayabiliriz eğer vakalar sınırlandırılamazsa” dedi. Herkese büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki günlerde daha kötü tablolara evrilmemek için hiçbir şey yokmuş gibi tedbirleri göz ardı etmenin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Bilim Kurulu üyesi Özlü’nün açıklamalarına bakacak olursak yakında yeni tedbirler gelebilir. Şu anda Bilim Kurulu tarafından tedbirlerin getirilmesi önerilmiş olsa da bundan sonra yönetim ekonomi ve diğer faktörlere göre belirli ölçüde kararlar alacakmış gibi görünüyor.