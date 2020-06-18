Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, CNN Türk’te katıldığı bir canlı yayında, normalleşme sonrasında başlayan vaka sayılarındaki artışın son iki günde durduğunu söyledi. Prof. Dr. Özlü, henüz genel bir alevlenme durumunun oluşmadığını söyledi.

Türkiye’de mart ayında başlayan koronavirüs salgınına dair alınan önlemler, kademeli olarak 1 Haziran’dan itibaren kaldırılmaya başlandı. Normalleşme adımlarının atılmaya başlandığı 1 Haziran’dan bu yana koronavirüs vaka sayılarında artış gözlenmeye başlamıştı.

Vaka sayılarında artış gözlenmesi üzerinde Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Bursa ve Ankara gibi şehirlere maske takma zorunluluğu getirmişti. Şu anda Türkiye’de 42 şehirde maska takma zorunluluğu bulunuyor.

Normalleşme adımları sonrası vaka sayılarında artış görünmesiyle ilgili olarak Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, CNN Türk’te yayınlanan bir programda açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Özlü, bazı illerde görülen vaka sayılarındaki artışının temel sebeplerinin filyasyon ekiplerinin detaylı analizi sonucunda belli olacağını söyledi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Yaşadıkları şehirden memleketlerine gittikleri için mi? Marketlerde alışverişlerin daha rahat yapılmasından kaynaklı mı vakalar arttı? Tatil için turizm bölgelerine giden insanlar mı vaka sayısını tetikledi? Bunlar Filyasyon ekibinin detaylı analiziyle ortaya çıkacaktır” dedi.

Genel bir alevlenme durumundan bahsedilemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, bazı illerde hala risk bulunduğunu söyledi. Son iki günde artış hızının durduğunu belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Tedbirli olmaya devam edersek bu yavaşlama devam da edecek. Maalesef maske ve mesafeyi koruyamıyoruz” dedi.

Milyonlarca öğrencinin gireceği LGS ve YKS’yle de ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Tevfik Özlü, Bilim Kurulu’nun sınavlarla ilgili bazı önerileri olduğunu söyledi. Sınavlarda ek tedbirler uygulanmasını önerdiklerini söyleyen Özlü, sınavın öncesi ve sonrasında vatandaşların sokağa çıkmaması yönünde çağrı yaptı.