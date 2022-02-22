Bilim Kurulu Üyesi: Maskeyi Çıkarmak İçin Henüz Çok Erken

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, son günlerde akıllarda dolaşan 'Maskeler zorunluluğu kalkıyor mu?' soruları için uyarı niteliğinde cevap verdi. Kara, maskeleri çıkarmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi heyecanlandıran bir açıklamada bulunmuştu. Koca, bu hafta için yaptığı açıklamada salgının gidişatına ilişkin bir açıklama yapacağını, “Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere” bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceklerini belirtmişti.

Maske zorunluluğunun çok yakında kalkması ihtimalini doğuran bu açıklamanın ardından bugünse Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’dan bir açıklama geldi. Kara, Cumhuriyet gazetesine yaptığı değerlendirmede Koca’nın açıklamalarını konu aldı ve maskeleri çıkarmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

"Henüz çok erken"

Bu hafta ve önümüzdeki hafta maske çıkarmak için çok erken olduğunu belirten Kara, bunun nedeniniyse vaka sayılarının hâlâ yüksek olması şeklinde açıkladı. Kara, maske ve mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek Omicron’un bulaşıcılığının daha kolay olduğunu, topluma girince çok hızlı bir şekilde yayıldığını ifade etti.

Öte yandan yine geçtiğimiz günlerde bir diğer Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, maskelerin çıkarılabileceğine yönelik açıklamada bulunmuştu. İlhan, “Az kalabalık olan yerlerde insanlar maskesi dolaşabilecek gibi gözüküyor.” diyen İlhan’ın bu açıklaması da “Maske yasağı kalkıyor mu?” şeklinde yorumlanmıştı.