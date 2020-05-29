Bilim Kurulu Üyesi: "COVID-19'un Hasta Etme Gücü Azaldı"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs süreci hakkında yeni açıklamalar yaptı. Virüsün hasta etme gücünün azaldığını, ancak bunun bir gevşemeye yol açmaması gerektiğini söyleyen Özlü, önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Ülkemizde koronavirüse karşı alınan önlemler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son açıklamayla gevşetilmeye başlandı. Yaz aylarının da etkisiyle COVID-19’un yayılma hızının kontrol altına alındığı ülkemizde, alınan yeni kararlar sonucunda vaka sayısında artış yaşanırsa kurallar yeniden getirilecek.

COVID-19’un yayılma hızıyla ilgili açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hasta yoğunluğunda yaşanan azalmaya bakıldığında, şu anki virüsün geçtiğimiz aylardakine göre daha az hasta etme özelliğine sahip olduğunu söyledi. Bu durumun herhangi bir gevşemeye yol açmaması gerektiğini söyleyen Özlü, virüsün hala can almaya devam ettiğini hatırlattı.

Sözcü’nün haberine göre 1 Haziran’da başlayacak normalleşme süreci için bazı uyarılar yapan Prof. Dr. Özlü, “Bu bize şunu gösteriyor. Virüs duruyor. Bir yere gitmiş değil. Ortalık süt liman değil. Tehlike geçmiş değil. Virüs bekliyor. Virüs fırsat kolluyor. Bizi hastalandırmak için, öldürmek için fırsat kolluyor. Yokmuş gibi farz edemeyiz. ‘Tehlike bitti, her şey normale döndü’ diyemeyiz. Elbette sosyal hayat tekrar başladı. Ama bunu yaparken virüse fırsat vermeyecek bir şekilde, kontrollü bir şekilde bunu yapmak zorundayız.” dedi.

Virüsün varlığı unutulmamalı

Normalleşme süreciyle insanların eski düzenine dönmemesi gerektiğini belirten bilim kurulu üyesi, bu süreçte virüsün hala var olduğunu unutmamamız gerektiğini söyledi. “Tedbirlerimizi almalıyız. Maske, sosyal mesafe ve temizlik. Mümkün olduğu kadar kapalı ve kalabalık alanlara girmeyeceğiz” ifadelerini kullanan Özlü, bayramda 81 il için bayramda belirlenen sokağa çıkma yasağının verilerinin önümüzdeki pazartesi günü tabloya yansıyacağını düşündüğünü söyledi.

“Virüsün hasta yapma etkisi azaldı”

Prof. Dr. Özlü, virüsün hastalık yapma gücüyle de ilgili konuştu. Özlü, “Virüsün hastalık yapma gücü. Biz buna virülans diyoruz. Şu an dolaşan virüsün, daha önceden piyasada dolaşan virüse göre hastalık yapma oranı belki azalmış olabilir. Bununla ilgili yapılmış çalışma yok. Ama bazı mutasyonların geçirdiğine dair çalışmalar var. Hastanelerdeki hasta yoğunluğuna baktığınız zaman hasta yoğunluğunun azaldığını, hastaların daha hafif seyirle bize başvurduklarını görüyoruz.” dedi.

COVID-19’un hasta yapma gücünün azalmasının arkasında bir mutasyon olabileceği gibi alınan önlemlerle de alakalı olabileceğini söyleyen Özlü, önümüzdeki süreçte maske, mesafe ve hijyenin yaşamımızda olması gerektiğini belirtti.