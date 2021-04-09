Bilim Kurulu Üyesi: Vaka Sayısı Ramazan'da Azalabilir

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından yapılan açıklamalara göre Ramazan ayında uygulanacak ek tedbirler ile birlikte vaka sayılarında azalma görmek mümkün. Prof. Dr. İlhan, aşılama çalışmaları ile birlikte yaz aylarında vaka sayılarında önemli bir azalma görebileceğini düşünüyor.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, günlük vaka sayısında rekor kırılan COVID-19 salgınının gidişatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İlhan’a göre Ramazan ayı, salgının kontrol altına alınabilmesi adına son derece önemli olacak.

Salgının daha da yayılmaması için toplu iftar etkinliklerinin yapılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhan, “Nitekim rengi kırmızı olan illerimizde de hafta sonu kısıtlamaları başladı, akşam kısıtlamaları da halen devam ediyor. Virüsün yayılmasını istemiyorsak yapmamız gereken tek şey kalabalıkta bir araya gelmemek. Bu, hafta sonu için de ramazan ayı için de geçerli” şeklinde konuştu.

"Yaz döneminde daha iyi bir sürece doğru yol alabiliriz"

Vaka sayılarındaki inanılmaz artışın pek çok ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının geri gelmesine neden olduğunu aktaran Prof. Dr. İlhan, “Ülkenin büyük çoğunluğunda hafta sonları kapandı. Ramazan ayında da restoran ve kafeler paket servise geçecek. Toplu olarak bir araya gelinmezse toplu olarak iftar yapılmazsa o zaman vaka sayısında azalma beklemek mümkün. Aşıda da hızlı bir şekilde ilerlersek yaz döneminde daha iyi bir sürece doğru yol alacağımızı hep beraber görmemiz mümkün” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ramazan ayında nispeten daha olumlu bir tablo görebileceğimi söylüyor olsa da Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler, salgının pek de “iyiye” gitmediğini gösteriyor. Zira 8 Nisan tarihli verilere göre günlük koronavirüs vaka sayısı 55 bin barajını aşmış durumda.