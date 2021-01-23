Bilim Kurulu Üyesinden Yeni Dalga Uyarısı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yarıyıl tatili ile birlikte insan hareketliliğinin artmasının koronavirüste yeni bir dalgaya sebep olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Koronavirüs salgınında alınan tedbirlerin etkisini yeni yeni görmeye başladığımız bu günlerde, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den yeni dalga uyarısı geldi. Özlü, üç haftalık yarıyıl tatili boyunca yaşanması olası hareketliliğin, kurban bayramında olduğu gibi yeni bir dalgaya sebebiyet verebileceğini belirtti.

Herkesin tatil boyunca evlerinde kalması gerektiğini söyleyen Özlü, 'Özellikle, tatil döneminde öğrenciler online eğitime devam ettiler. Dolayısıyla yoruldular, tatilde insan hareketliliğinin artma riski var. O bakımdan bu tatili evde geçirmek lazım. Doğrusu o. Kendi hane halkınızla evde keyifli vakit geçirmenin yolunu bulmak lazım. Yoksa tatil oldu diye bulunduğu kentten başka yerlere hareket etmek veya başka kişilerle bir araya gelmek, yakın da olsa eş, dost, akraba da olsa güvenli değil' şeklinde konuştu.

'Süreç uzayabilir.'

Evlerimizde kalmaya devam etmezsek yeni dalga ile birlikte sürecin uzayabileceğini vurgulayan Özlü 'Evet yorulduk, bunaldık ama amacımız şu; salgını durdurup, hiç olmazsa yazın rahat bir nefes alıp, yaz tatiline rahat girebilmek. Eğer şimdi buna uymazsak, bu okul tatili süresinde şehirler arasında insan hareketliliği olursa, aynen kurban bayramında olduğu gibi, bir dalgaya neden olabilir. Nasıl ki kurban bayramında yaşanan insan hareketliliği onu takip eden 1-2 ay içerisinde ciddi bir vaka artışıyla sonuçlandı, bu tatilde de buna dikkat etmezsek aynı sonuçla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla bu süreç uzayabilir.' şeklinde konuştu.

Özlü'ye göre 'yaza rahat edeceğiz.'

Özlü'ye göre vaka sayıları alınan tedbirler ile birlikte azaldı ancak henüz güvenli noktada değiliz. Aynı şeyleri yaşamamak için tedbirli davranmaya devam etmemiz gerektiğini belirten Özlü, 'Bir an önce bu pandemiden kurtulmamız için herkesin dikkatli olması lazım. Tatil hakkımız, evet yorulduk, biz de bir an önce normale dönmek istiyoruz. Hepimizin arzusu o ama, daha o kararlı döneme gelmedik. Vaka sayılarımız yüksek ve bulaşma devam ediyor. Özellikle dünyaya baktığımızda dünyada salgın azalmıyor, artıyor. Amerika’da, Rusya’da, Hindistan’da, Brezilya’da, Avrupa’da alınan tedbirlere, yasaklara, kısıtlamalara rağmen artıyor. Özellikle varyant virüsle ilgili sıkıntılar çok fazla ve endişeler var. Biz iyi bir noktaya doğru gidiyoruz ama henüz güvenli noktada değiliz. Tedbirleri aldığımız için vaka sayıları azalıyor. Tedbirlerden vazgeçersek, eskiye dönersek, yine aynı şekilde aynı şeyi yaşayabiliriz. Onun için, biraz daha sabredeceğiz. Yaza rahat edeceğimizi düşünüyorum ama birkaç ay daha sabırlı olmamız lazım.' ifadelerini kullandı.