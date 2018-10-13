Birçok Bakanlığın Bütçesi Azaltılırken Diyanet'e Ek Bütçe

Bakanlıklar ve kamu kurumlarının 2019 yılı bütçeleri belirlendi. Ortaya çıkan detaylar ise dikkat çekici.

Gelen son bilgilere göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesi %56 azaltıldı. Buna karşın Diyanet İşleri'nin 7.7 milyar liradan 12.5 milyar liraya çıkarılan bütçesi dikkat çekti. MİT bütçesinin 5 katı, yatırımcı bakanlıkların bütçesinin ise 4 katı seviyesinde olan bu bütçe, rekor bir artış yaşadı.

Orta Vadeli Mali Plan'a göre önümüzdeki yıl tüm bakanlıkların ve kurumların bütçeleri %16 oranında artırılacak, Diyanet için ise bu artış %34.36 seviyesinde. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu bütçe artışı, yeni memurların işe alınacağını gösteriyor. Buna ek olarak Başkanlık, mal ve hizmet alımı gibi konularda tasarrufa gidecek.

Geçtiğimiz yıl 5.7 milyar lira olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi ise %56 azaltılarak 2.5 milyar liraya düştü. Buna ek olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütçeleri ise tasarruf amacıyla ciddi derecede azaltıldı.