Koskoca bir seneyi daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz ve her sene olduğu gibi bu sene de yüzlerce yeni roman yazıldı. Tamamını takip etmek ve okumak mümkün değil, bu nedenle geride bıraktığımız yıl çıkıp dikkatleri üzerine çeken 5 başarılı romanı sizin için derledik.

Bu sene onlarca yeni film, kitap, dizi ve müzik albümü çıktı; pek çok yeni bilimsel araştırma gerçekleştirildi, akıllı telefonlar ve diğer teknolojik ürünler piyasaya sürüldü, hayatımıza yeni kavramlar girdi.

Webtekno olarak, bu senenin hayatımıza kattıklarını size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftaki Webtekno Kitaplık köşemizde, 2018'de yayınlanan ve dikkat çekici olduğunu düşündüğümüz 5 kitabı sizlerle paylaşacağız.

5. Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu - Jaroslav Kalfar:

Uzaya yapılan yolculukların olduğu hikayeler, her geçen gün atılan daha büyük adımlar sayesinde artık hepimiz için tanıdık hale geldi. Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu da o hikayelerden biri. Jakub Procházka isimli bir bilim insanının aldığı astronotluk teklifi sonrası çıktığı uzay yolculuğunu anlatıyor.

Her ne kadar sonsuz uzay boşluğunda geçse de Dünya'ya ve insanın en basit ama en gerçek yönlerine değinen roman, 2017 senesinde kaleme alındı ve ülkemizde ilk kez bu sene İthaki Yayınları tarafından yayınlandı.

Kumandanı Öldürmek - Haruki Murakami​:

Günümüz edebiyatının en başarılı isimlerinden olan Haruki Murakami'nin son eseri olan Kumandanı Öldürmek, bir dağ başında tek başına yaşayan bir adamın enteresan ve gizemli hayatını konu ediniyor.

Bir yandan tüm dünyayı ilgilendiren pek çok konuya değinirken, bir yandan da Murakami'nin her romanında olduğu gibi kült müzik ve edebiyat eserlerine selam gönderen Kumandanı Öldürmek, Doğan Kitap tarafından Kasım ayında yayınlandı ve üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, senenin en çok beğenilen eserleri arasındaki yerini aldı.

Evrim: Yaşamı ve Tüm Canlıları Daha İyi Anlayabilmek için Çizgibilim - Dylan Evans:

Evrim, günümüzün en büyük tartışmalarından, bilimin insanlarının dünyayı anlamak için temel kabul ettiği konulardan biri. Bu sebeple de her birimizin evrimi iyi anlaması oldukça önemli. Dylan Evans'ın bu eseri de evrime ve yaşamın ortaya çıkışına dair aklımıza gelebilecek her türlü soruyu yanıtlamak için yazılmış başarılı bir eser.

Eğer kafanızda evrime dair türlü sorular yankılanıyorsa, Evrim - Yaşamı ve Tüm Canlıları Daha İyi Anlayabilmek için Çizgibilim mutlaka okumanız gereken bir kitap.

Kafes - Josh Malerman:

Yayınlandığı sene tüm dünyada büyük yankı uyandıran, korku-gerilim türünü okumaktan keyif alanların listesinde ilk sıralara yerleşen Kafes, bu sene içerisinde daha önce yayınlanmamış bir öykünün de yer aldığı bir versiyonyla yeniden basıldı.

İthaki Yayınları'nın okuyucuyla buluşturduğu roman, eğer gerilim dolu hikayelerden keyif alıyorsanız listenize eklemeniz gerekenler arasında.

Suat’ın Mektubu - Ahmet Hamdi Tanpınar:

Edebiyatımızın en başarılı yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, 55 yıl aradan sonra arşivler kurcalanarak ortaya çıkarılan eseri Suat'ın Mektubu, Huzur kitabındaki Suat karakterinin arkasında bir intihar notu bırakarak intihar edişinin hikayesini anlatıyor.

Tanpınar arşivlerinden çıkarılan metinler derlenerek oluşturulan eser, 2018 senesinde Türk edebiyatına dair ortaya çıkan en önemli eserlerden biri ve eğer Ahmet Hamdi Tanpınar'la tanışmadıysanız, güzel bir fırsat olabilir.

Siz de 2018 içerisinde yayınlanan ve okuyup etkilendiğiniz kitapları bizimle paylaşabilirsiniz. Webtekno Kitaplık'ın bir sonraki listesinde görüşmek dileğiyle, şimdiden keyifli okumalar.

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