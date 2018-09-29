Izdıraplı Bel Ağrılarınızın Sebebi Genleriniz Olabilir

Sizler yaşıyor olmasanız dahi çevrenizde sürekli bel ağrısı yaşayan insanlar görmüşsünüzdür. Bu konuyu inceleyen bilim insanları, sorunun genetik mutasyonlardan kaynaklandığını keşfettiler.

Günlük hayatınızı derinden etkileyen bel ağrıları, her türlü aktivitenizi kısıtlamaktadır. Oturmanızı, yatmanızı ya da yürümenizi etkileyen bu ağrıların sebebi, genetik mutasyon olabilir. Bu noktada ağrıları tetikleyen 3 önemli mutasyon vardır. Omurganın gelişiminde rol oynadığı düşünülen mutasyonlar; artrit ve siyatik gibi hastalıklarla da bağlantılıdır. Şunu da söylemekte yarar var; sırt ağrıları dünya çapında engelliliğin en önde gelen nedenlerindendir.

Dünya çapında milyonlarca insanı muzdarip eden durum, 150.000’den fazla insanın genlerinin analizi sonucu keşfedildi. SOX5, CCDS26/GSDMC ve DCC olarak adlandırılan genler, siyatik ve artrit gibi ağrılı durumlarla da ilişkilidir ancak araştırmalar sonucu SOX5’in en önemli bağa sahip olduğu gözlendi.

CCDC26 / GSDMC’nin ise siyatik gibi kaymalı disklerde rol aldığı düşünülüyor. Siyatik; belden aşağıya doğru uzanan ve her bacağın arkasındaki çekme hissi olarak tanımlanır. Bu, kimi zaman ağrı biçiminde olurken, kimi zaman da halk dilinde söylendiği gibi çekme hissiyatı olarak baş gösterir. Bir diğer gen olan DCC ise omurilikteki ağrının işlenmesine sebep oluyor.

Yapılan araştırmalarda bilim insanları, kronik sırt ağrılarının bir diğer nedeni olarak da ruh halindeki değişiklikleri gösterdiler. İlk olarak beş yaşında varlığını hissettiren sırt ve bel ağrıları, her beş yılda bir kendini iyiden iyiye hissettirmektedir. Genel olarak Amerikalılarda görüldüğü gözlenen ağrı durumu, halkın 50 milyar dolardan fazla bütçe harcamasına neden olmaktadır.