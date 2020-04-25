Bilime Göre Tüm Zamanların En Tehlikeli Bölgesi

Bilim insanları, yaşamak için tüm zamanların en tehlikeli bölgesini belirledi. Bahsi geçen bölge, tüm zamanların en ölümcül dinozorlarına uzun süre ev sahipliği yapmış.

Bir zaman makineniz olduğunu hayal edin. Tarihte istediğiniz zamana ve istediğiniz bölgeye yolculuk yapabildiğinizi varsayın. Hangi zamanda hangi bölgeye gitmek isterdiniz? Fransız İhtilali’ni görmek? Hitler’in sanat okulunda kalmasını sağlamak? İhtimaller sonsuz.

Öte yandan insanlık tarihi felaketlerle de doludur. Kara Veba yüzünden Avrupa nüfusunun üçte biri ölmüştü. Daha geniş ölçekte düşünürsek gezegenimizdeki canlı türleri beş defa toplu tükenme vakaları yaşadı. Bütün bu olan biten arasında bir dönem ve bir yer, en kötü koşullara sahip olmasıyla öne çıktı.

Gelmiş geçmiş en kötü yer, en kötü zaman

Bir gün bu hayali zaman makineniz gerçek olursa nereye gideceğiniz konusu size kalsa da bilim insanlarına göre gitmemeniz gereken bir yer var, en azından belli bir zaman söz konusu olduğunda. 100 milyon yıl öncesine giderseniz Fas’tan uzak durmanız yararınıza olacaktır.

Paleontolog Nizar İbrahim önderliğinde bir araya gelen Detroit Mercy Üniversitesi be Portsmouth Üniversitesi’nden bilim insanları, Fas’ın güneydoğusundaki Kem Kem Grubu olarak bilinen bölgede jeoloji araştırmaları yaptı ve canlıların kalıntılarını inceledi.

Nazir İbrahim bu bölge için tarihin en tehlikeli yeri derken, bölgedeki çalışmalarda elde edilen sonuçlar ZooKeys dergisinde Kem Kem Grubu bulguları arasında kendine yer buldu. Portsmouth Üniversitesi’ne göre bu çalışma, fosillerin oluşumuyla ilgili ilk detaylı ve tamamen illüstrasyonlar içeren rapor oldu.

Dev avcıların dünyası

Bu bölge, bundan 100 milyon yıl önce dünyanın en vahşi ve en büyük etçil dinozorlarına ev sahipliği yapıyordu. Kretase Dönem’de bu bölge nehirlerin yoğun olduğu ve yaşamla dolu bir yerdi. Dev balıkların, otobur dinozorların ve başka devasa canlıların yaşadığı bölge, yüz yıldır arkeolojik çalışmaların da merkezi durumundaydı.

Araştırmacıların hazırladığı görseller gerçekten de dikkat çekici illüstrasyonlarla dolu. İki ayak üzerinde hareket eden devasa ve aç dinozorlar, dev boyutlu balıkları avlarken görülebiliyor. Bölge, besin zincirinin en üstünde değilseniz pek de yaşamak isteyeceğiniz bir yere benzemiyor.