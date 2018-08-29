Uzun bir süredir devam eden yapay zeka ve robotların hayatımıza dahil olması konusu, şimdilerde yeni bir boyut kazanıyor. Bu noktada bilim insanlarının iddialarına göre yapay zekalar, dünyayı insanlardan daha iyi yönetebilirler.

Yapay zeka ve robotlar hayatımıza bir şekilde girmeye başladı. Şu an bizim kontrolümüz ve istediğimiz dâhilinde gelişmekte olan bu yapılar, ilerisi için çoğumuzu korkutuyor. Bu düşünceye ek olarak, şimdilerde yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Yapay zeka uzmanı bilim insanlarının derin incelemelerine göre, gelişmiş algoritmik bilgiye sahip olan yapay zekalar, insanlara oranla daha iyi gözlem yapabilir ve toplumları daha kolay manipüle edebilir. Bu sayede de dünyayı insanlardan daha iyi yönetebileceği düşünülen yapay zekalar, gitgide bizler için daha büyük risk teşkil ediyor.

Her konuda insanlardan daha kusursuz çalışacağı düşünülen bu teknoloji ürünleri, geçtiğimiz Cumartesi günü Prag’da düzenlenen bir yapay zeka konferansında da ele alındı. Facebook’un yapay zeka biriminde çalışan Tomas Mikolov’un da katıldığı konferansta Mikolov, yapay zekaların yönetim konusunda bizler için bir şans olabileceğinden bahsetti.

Uzun vadede karar vermekte zorlanan insanların, bir süre sonra dünyayı çıkmaza sürükleyebileceğini belirten Mikolov, yapay zekaların bizleri bu kötü durumdan kurtarabilme potansiyeline sahip olduklarının altını çizdi. Diğer yandan yapay zekaların bizler için ileriki zamanlarda tehlike oluşturabileceğini düşünen uzmanlar da mevcuttu. Hiçbir şeyin küçümsenmemesi gerektiğini söyleyen yapay zeka uzmanları, endişelerini de konferansta paylaştı.