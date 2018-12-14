Bilime Göre Yaşlanma Süreci Nasıl Yavaşlatılabilir?

İnsanoğlunun ölümsüzlük arzusunun hemen ardından gelen yaşlanmayı yavaşlatma isteğine değiniyoruz.

Tüm dünyada yaşlanma kaynaklı hastalıklardan her gün 100 bin kişinin öldüğünü biliyor muydunuz? Alzheimer, yaşlanma kaynaklı kalp krizi derken insanoğlunun ölüme bir çare üretmektense, kaçınılmaz sonu olabildiği kadar uzatmaya çalışıyor; işin aslı bunu başarıyor da...

1800'lü yıllarda ortalama insan ömrü 40'lı yaşlarda seyrederken bugün birçok Kuzey Avrupa ülkesinde 80'lere gelmiş durumda. Elbette burada modern tıbbın birçok hastalığa çözüm üretmiş olması kadar, çocuk ve bebek ölümlerinin azalmasının da payı bulunuyor.

Henüz insanoğlunu şoke edecek, "Modern tıp bunu da yaptı!" dedirtecek bir gelişme olmasa da en yakın dönemde gerçekleşmesi beklenen, işlevini yitiren organların yerine yazıcıda organ üretilmesi. Hindistanlı biyofizikçi Tuhin Bhowmick, sağlıklı organ naklinin günümüzde insan ömrünün uzatılmasındaki en büyük etken olduğuna değindi. Bhowmick, organa ihtiyaç duyanların bağış yapanlardan katbekat fazla olması nedeniyle gelecekte üç boyutlu yazıcılardan organ üretilebilmesi ümit ediliyor.

Henüz somut bir gelişme olmasa da Bhowmick, yakın gelecekte üç boyutlu yazıcılardan mürekkep yerine protein ve hastaların kendi hücreleri vasıtasıyla organ üretileceğini düşünüyor. Eğer hastanın kendi hücreleri kullanılabilirse, vücudun yeni organı reddetmesi ihtimali de ortadan kalkmış olacak.

3D yazıcıların yanı sıra bilim insanlarının son dönemde yeni bir umudu da var: Mikrobiyom. Her kişinin kendisine özgü mikyobiyomları, her insan için ayrıca ek bir organ işlevi görüyor. Gözle görülmeyen bu organizmalar çoğunlukla bakteri olsa da mantar, virüs ve diğer mikropları da taşıyor.

Geçtiğimiz aylarda yapılan bir çalışmayla, mikyobiyomu değiştirilen solucanların ömrünün gözle görülür oranda arttığı keşfedildi. Mikrobiyomların insan ömrünü 200-300 yıla çıkarabilecek kadar önemli olduğu savunulsa da BD'de moleküler ve insan genetiği profesörü Meng Wang, bu gelişmenin insanların ömrünü 100 yıla çıkarabileceğini düşünüyor.