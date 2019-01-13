Erkeklerin Acı Hassasiyeti Kadınlardan Yüksek Çıktı

Bilim insanlarının farklı yaş grupları üzerinde gerçekleştirdiği deneyde erkeklerin, aynı derecedeki acıyı kadınlara kıyasla daha çok hissettikleri ispatlandı. Aynı zamanda erkeklerin, önceden yaşadıkları bir acı tekrar ettiğinde büyük bir stres ve endişe duydukları da ortaya çıktı.

Erkek ve kadınların acıyı farklı şekilde deneyimledikleri, önceki yıllarda bilimsel olarak kanıtlanmıştı. Yapılan son araştırmalarda ise erkeklerin, acıya karşı kadınlara kıyasla çok daha hassas oldukları ortaya çıktı.

Bir grup bilim insanı önce farelerde daha sonra da insanlar üzerinde yaptıkları farklı deneyler ile bu ilginç sonucu elde ettiler. Kas yapılarının daha güçlü olması nedeni ile erkeklerin aynı acıyı daha az hissetmeleri beklenirken, durum tam tersi şekilde cereyan etti.

Araştırmacılar, belirli yaş gruplarından erkek ve kadın deneklere önceden kararlaştırmış oldukları bazı zorlayıcı egzersizleri yaptırdılar. Denekler üzerinde ağrı yapması beklenen bu hareketler, ertesi gün kişilere tekrar ettirildi. Hem fareler hem insanlar üzerinde birebir aynı sonuçların elde edildiği deneyde, erkekler yaşadıkları acıyı çok daha büyük bir acı olarak algıladılar.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, “Kişilerin belirttiği acıların, bir önceki güne göre artış göstermiş olması beklenen bir durum fakat cinsiyetler arasında oluşan bu dengesizlik şaşırtıcı” dediler. Erkeklerin yaşanan acıyı, özellikle daha önce deneyimlediler ise çok daha net hatırladıklarını ve bu nedenle daha büyük stres yaşadıklarını belirten araştırma ekibi, kadınların acı deneyimi karşısında daha soğukkanlı durabildiklerini, daha önce yaşadıkları acıyı erkeklerden farklı hatırladıklarını ifade ettiler.

Elde edilen bu sonuç, özellikle tıp dünyası için büyük bir önem arz ediyor. Bilim insanları, bu verilerin kronik ağrı tedavilerinde büyük bir önem arz edeceğinin ve yeni yöntemlere ışık tutacağının altını önemle çiziyorlar.